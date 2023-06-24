CHP’li Bakan İzmir’de yaşanan konut skandalı için “Ivır zıvır şeyler” dedi

Türkiye iki yıl arayla önce İzmir'de ardından da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle büyük acı yaşadı. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerde çok sayıda vatandaş da evsiz kaldı. Devlet tüm imkanları ile deprem bölgesindeki yaraları sarmak için seferber olurken İzmir'de kentsel dönüşüm skandalı patlak verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Örnekköy'de İş İnsanları Yapı Kooperatifi'ne inşa ettirilen toplu konutlar, eksik demir ve hatalı beton kullanıldığı gerekçesi ile mühürlendi. Gazetemizin haberini ihbar kabul eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı toplu konutların tamamında inceleme başlatıp karot örnekleri almaya başladı.

Skandala ilişkin CHP İzmir milletvekili Murat Bakan'dan 'Bu kadar da olmaz' dedirten bir açıklama geldi. Bakan, yaşananların Tunç Soyer'i ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yıpratmaya yönelik bir operasyon olduğunu öne sürüp: "Yok demir çalınmışta tutanak tutulmuş. Bunlar ıvır zıvır şeyler." dedi. Bakan'ın kolon ve kirişlerdeki eksik demir ve hatalı beton kullanımını 'ıvır zıvır şeyler' olarak nitelendirmesi tepkileri de beraberinde getirdi.

Twetter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İzmir milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan: "CHP İzmir milletvekili Murat Bakan CHP'nin kentsel dönüşüm projesinde eksik demir ve beton kullanımına 'ıvır zıvır şeyler' demiş. Yazıklar olsun. İnsan hayatını 'Ivır zıvır' diyerek küçümsemenize engel olacağız" ifadelerini kullandı. İnan'ın açıklamaları büyük ses getirdi. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda twetter kullanıcısı Bakan'a tepki gösterdi.