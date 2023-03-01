CHP’li başkan bir skandala daha imza attı! Rüşvet ve +18 videosuyla bilinen başkan eski şube müdürüne kafa attı

Özen olayın ardından polise giderek şikayetçi olurken, aldığı kafa ve yumruk darbeleriyle yüzü kanlar içerisinde kaldı. SABAH'a konuşan Ahmet Fuat Özen, "Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e 10 kuruşluk tazminat davası açtıktan sonra bana olan düşmanlıkları arttı. Kuşadası Marina bölgesinde yolda yürürken Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile karşılaştım. Bana hakaret ve küfür etti. Umursamadım. Mobese kameraları da bu anları kayıt altına aldı. Ben onu umursamayınca arkadan gelip çekti küfür etmeyi sürdürdü. Ben de 'seninle adliyede görüşeceğiz. Bunu yanına bırakmam' dedi. Bu lafım üzerine bana kafa atarak yere düşürdü. Yerdeyken yakama yapışıp yumruklara devam etti. Kalbimde stent var. Ölüm tehlikesi atlattım. Bir belediye başkanı vatandaşı yolda çevirip kafa atacak kadar çirkinleşti. Hakkımı hukuki yollardan arayacağım" dedi.

Olay, 25 Şubat Cumartesi günü saat 13.20 sıralarında Kuşadası Marina yakınlarında meydana geldi. Kuşadası Belediyesi şirketi Arya'nın eski şube müdürü Ahmet Fuat Özen (56) merkezden marina istikametine doğru yürürken, skandallarıyla gündemden düşmeyen Kuşadası Belediye Başkanı Yardımcısı Oğuzhan Turan ile engelli parkının önünde karşılaştı. İddiaya göre, Turan Özen'e, "Ne diyorsun lan sen?" dedi. Özen de, "Bir şey demiyorum. Her gördüğümde sana selam verecek adam yerine mi koydun kendini" dedi. Turan'ın bunun üzerine Özen'e küfürler ve hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü. Özen de olayın daha fazla büyümemesi için kendisine küfür eden Turan'a cevap vermeden yoluna devam etti.

YAKASINDAN TUTARAK KAFA ATTI

Turan yoluna devam eden Özen'i montundan tutarak kendisine doğru çevirdi ve 'seni burada geberttiririm' şeklinde tehditte bulundu. Karşılıklı tartışmanın ardından CHP'li Başkan Yardımcısı Turan'ın Özen'i yakasından tutarak kafa attığı iddia edildi. Turan'ın kafa darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılan Özen yerden kalkmaya çalışırken başkan yardımcısının yumruklarına da maruz kaldı. Özen aldığı darbelerle dudağı patladı, burnu kanadı, ön dişleri zarar gördü ve dizinden yaralandı. Oğuzhan Turan olay yerinden uzaklaşırken, yaralı Fuat Özen de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Özen olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özen hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giderek Turan'dan şikayetçi oldu.

SKANDAL BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Daha önce rüşvet aldığı otel işletmecisi Harun Öztekin'in silahlı saldırısına uğrayan ve +18 içerikli skandal videosu sosyal medyada dolaşan Turan, sosyal medyadan yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaptı. CHP'li Başkan Yardımcısı Turan, "25 Şubat Cumartesi günü saat 13:30 sularında Kuşadası sahilinde marina civarında yürürken eski Arya çalışanı Ahmet Fuat özen tarafından sözlü küfürlü ve fiili saldırıya uğradım. Saldırı sonucunda bir yaralanma yaşadım. Uygunsuz davranışları nedeniyle Kuşadası belediye şirketi Arya'da işine son verilen malum şahıs yıllardan beri gerek sosyal medya üzerinden gerekse her bulunduğu yerde Kuşadası belediyesi ve yöneticiler hakkında ağza alınmayacak çirkin ifadeler kullanmakta ve bunu bilinçli bir şekilde yapmaktadır. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı olarak saldırgan hakkında gerekli suç durusunda bulundum. Konu yüce adalet ve bağımsız yargımıza intikal etmiştir. Arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunan tüm dost ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.