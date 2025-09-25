CHP’li Başkan Bozbay 11 yaşindakı çocuğa çarptı

İzmir'in Selçuk ilçesi'nde, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbay'ın kullandığı otomobil, Siraç Özkerbent'e (11) çarptı. Çok süratlı olduğu iddia edilen Bozbay'ın kullandığı aracın çarptığı Siraç kanlar içerisinde kaldı. Küçük çocuk, sağlık durumunun ciddi olması nedeniyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Siraç'ın beyin travması geçirdiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbay, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.