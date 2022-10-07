CHP’li Başkan esnafı mafyaya vurdurtmuştu! Savcı başkanın 7.5 yıl hapsini istedi

İzmir'in Foça ilçesinde 9 Eylül 2019'da çay bahçesi işleten 39 yaşındaki evli 4 çocuk babası İsmail Kılınç'ın bacaklarından vurulması olayı ile ilgili suç örgütü ile ilgili hazırlanan iddianamede Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün azmettirici olduğu ortaya çıkmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gürcistan'a kaçtığı belirlenen Deniz Camgöz'ün liderliğini yaptığı çete üyeleriyle Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de yargılanmaya başladı. 38 sanık ve 22 müştekinin yer aldığı davanın 13. duruşması yapıldı. Son duruşmaya 'vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahlı kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 7.5 yıla kadar hapis istenen tutuksuz sanık Başkan Gürbüz katılmadı. Duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken kimi tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

İADE SÜRECİ BAŞLADI

8 Temmuz'da gerçekleştirilen son mahkemede, mahkeme başkanı Adalet Bakanlığı'ndan gelen evrakta suç örgütünün lideri olduğu ileri sürülen Deniz Camgöz'ün Karadağ'da başka bir olaydan yakalandığını ve Camgöz'ün iade sürecinin başlatıldığını açıklamıştı. Gerçekleştirilen duruşmada ise davanın mevcut dosyadan ayrılmasına karar verildi. Son duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Başkan Fatih Gürbüz'ün 'azmettirme ve kasten yaralama' suçlarından 7.5 yıl hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

SAKAT KALAN ESNAF İÇİNİ SABAH'A DÖKTÜ

Bacaklarından vurulan ve sakat kalan esnaf İsmail Kılınç içini SABAH'a döktü. Kılınç, "Adalet er ya da geç yerini bulacak. Bana bunu yapan belediye başkanı cezasını çekecek. Ben bu şekilde evime ekmek götüremiyorum. Savcı esas hakkındaki mütaalasında belediye başkanın bana yönelik silahlı saldırı olayı ile ilgili kasten yaralamadan cezalandırılmasını talep etti. Beni vuran kişi kaçarken 'Başkana kimse posta koyamaz. Başkan sahipsiz değil' diye bağırmıştı. Bunu gören ve duyan 5 şahit de var. Ayrıca çete üyelerinin başkan ile olan watsapp görüşmeleri de var. Tüm bu yazışmalar soruşturma dosyasında yer alıyor. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz beni telefondan tehdit etmişti. Bununla ilgili HTS kayıtları da var. Olayın üzerinden 3 sene geçti ancak bacağımdaki yaralar hala iyileşmedi. Dize kadar destekli ayakkabı kullanıyorum. Bu ayakkabılar ile yürümeye çalışıyorum. Çok fazla yürüyemiyorum. Bana bunu yaptıran belediye başkanı gereken cezayı alsın" dedi.