CHP’li Başkan önce kendini düşündü! Edirne susuz kaldı

Şehir mücavir alanında yasak olmasına rağmen başkanın sitesinde açıldığı öne sürülen sondaj kuyusu, kamuoyunda geniş yankı buldu. Vatandaşlar, belediye kaynaklarının ve projelerinin tüm kent için kullanılması gerektiğini hatırlatırken, başkanın kendi yaşam alanına ayrıcalık tanımasını sert bir dille eleştiriyor.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Kesintilerden bunalan vatandaşlar yaşadıkları mağduriyeti dile getiriyor. Ümit Lama, sondaj çalışmasının ardından sularının kesildiğini söyleyerek mağdur olduklarını belirtirken, Sevilay Uz günlük hayatın bu nedenle durma noktasına geldiğini ifade etti. Emine Yılmaz, altyapı sorunlarına karşı belediyenin daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Edirne'ye yeni taşınan Derya Sema ise neredeyse her gün kesinti yaşandığını belirterek, "Temel ihtiyacımıza bile çözüm bulunamıyor" diyerek tepki gösterdi.

"ÖNCELİK TÜM KENT OLMALI"

Vatandaşların en büyük eleştirisi, belediye başkanının kendi konutuna ayrıcalıklı çözüm araması oldu. Edirneliler, "Şehrin dört bir yanında insanlar susuzken başkanın kendi sitesine kuyu açtırması kabul edilemez. Öncelik tüm kent olmalı" diyerek tepkilerini dile getirdi. Kamuoyunda giderek yükselen sesler, belediye yönetiminin önceliğinin halk değil başkanın kendisi olduğu yönünde.