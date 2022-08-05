CHP’li Başkan Yardımcısı itiraf gibi açıklamada bulunmuştu! Pot kırdı diye ‘sen sus’ mu dediler?

İzmir'de Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz önceki gün yapılan meclis toplantısında farkında olmadan adeta itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu. Zenginobuz arkadaşının daveti ile gittiği dershanede 'mantık sorusu çıkacak' dediklerini, 2010'daki üniversite sınavında 2 tane mantık sorusu çıktığını ve matematikte full yaptığını söylemişti. SABAH'ın haberi büyük ses getirdi. Haberin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca'nın sorularını yanıtsız bırakan ve sus pus olan Zenginobuz adına Gaziemir Belediyesi'nin bir açıklama yayımlaması dikkat çekti.

NEDEN BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI?

AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yayımladı. Atmaca açıklamasında, "Kendisi avukat olmasına ve her konuda fikri olmasına rağmen konuşmasında dile getirdiği itiraflarla ilgili neden Gaziemir Belediyesi tarafından bir açıklama yapılmıştır? Birileri susmasını mı söyledi. Her fırsatta hak hukuk adaletten bahseden başkan yardımcısı, hak etmediği halde elde ettiği bilgilerle matematikten 40 yıldır sorulmayan 2 soruyu hatasız yaptığını söylüyor." dedi.

SORULARIMIZA DERHAL CEVAP VERMELİ

İzel Zenginobuz'un sorularına derhal cevap vermesi gerektiğini vurgulayan Atmaca, "Peki neden bu haksız bilgilere ortak olup kişisel çıkar elde etti? Kendisini davet eden arkadaşları kimlerdir? Davet edildiği dershanenin ismi nedir? Bedava peynir fare kapanında olacağına göre, kendisi bu kıyak karşılığında herhangi bir taahhüt yada hizmette bulunmuş mudur? Başka dersler ile ilgili de bilgi aldı mı? Bu iki soruyu tam yaptığı için aldığı puan, iki soruyu yapmaması durumunda kaç puan azalacaktır? Bu puan azalması neticesinde sıralamada kaç kişinin gerisine gelecektir?

Bu haksızlığa ortak olmak yerine, neden bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmadı? Bunca yıldır ortak olup faydalandığı haksız kazanım kendisini vicdanen rahatsız etti mi? Hakkını gasp ettiği, haksız bir şekilde önüne geçtiği gençlerden özür dileyecek mi? Ortak olduğu ve öznesi haline geldiği bu haksızlıktan dolayı bulunduğu görevlerden istifa etmeyi düşünüyor mu? Bu soruların cevaplarını kamuoyu olarak merak ediyor,

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığını göreve çağırıyoruz" şeklinde açıklama yaptı.