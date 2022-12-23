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Giriş Tarihi: 23.12.2022 09:11 Son Güncelleme: 23.12.2022 09:33

CHP’li Başkan Semih Şahin'in uzaklaştırma süresi uzadı

Bilecik’te yaşanan rüşvet skandalı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı CHP’li Semih Şahin’in uzaklaştırılma süresi 2 ay daha uzatıldı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
CHP’li Başkan Semih Şahin’in uzaklaştırma süresi uzadı

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E.'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için belediyeye başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak akşamı Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Belediye binasına operasyon düzenlenmiş, Selçuk E, bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı. İçişleri Bakanlığının görevlendirdiği Mülkiye Müfettişleri Bilecik Belediyesinde inceleme başlatmış ve Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak inceleme ve soruşturmaların selameti için Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etmişti. Bunun üzerine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla 24 Şubat günü geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

2 AY DAHA UZATILDI

Yaşanan skandal sonrası Bilecik Belediye Meclisinde yapılan oylamada Başkan Vekilliğine CHP'li Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı seçilirken, yaklaşık 10 aydır görevde olmayan Semih Şahin'in uzaklaştırma süresi 2 ay daha uzatıldı. Bilecik Valiliği, İçişleri Bakanlığının gönderdiği 2 aylık görevden uzaklaştırma yazısını Şahin'e tebliğ etti. Bu karar ile birlikte yeni uzaklaştırma 25 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 aylığına yeniden başlayacak.

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CHP’li Başkan Semih Şahin'in uzaklaştırma süresi uzadı
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