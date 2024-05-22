CHP’li başkandan evlenecek gençlere “Konak” darbesi 3 bin 500 olan kına konak ücretlerini 30 bin TL’ye çıkarttı

2018 yılında AK Partili Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan tarafından gençlere maddi anlamda destek olmak ve sokaklarda yapılan kınalardan dolayı gürültü kirliliğini önlemek amacıyla ilçede Hayme Ana Kına Konağı ve Nene Hatun Ana Kına Konağı'nı hayata geçirdi. 2019 yerel seçimlerde görevi devralan Cumhur İttifakı başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de aynı uygulamayı sürdürdü. Evlenecek çiftlerin büyük beğenisini kazanan Osmanlı, Selçuklu mimarisi ile yapılan kına konaklarının ücretleri de meclis kararıyla 2024 yılı için 3 bin 500 TL olarak belirlendi.

CUMHUR İTTİFAKI ÜYELERİ RED OYU VERDİ AMA…

31 Mart 2024 seçimlerinde Yüreğir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Ali Demirçalı başkanlığında gerçekleşen mayıs ayı meclis oturumunda kına konakları kiralama ücretlerine meclis kararıyla zam yapıldı. 3 bin 500 TL olan ücretler, Yüreğir ilçesinde ikamet eden vatandaşlara 15 bin TL, ilçe sınırları dışında ikamet edenlere 30 bin TL teklifi 16 Cumhur İttifakı üyelerinin red oylarına karşılık 21 CHP'li üyelerin kabulüyle onandı.

GENÇLERİ CEZALANDIRDI

Yüreğir Belediyesi'nin Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Yaşar Turan, alınan kararın gençlerin evlilik hayalini gölgelediğini ifade ederek, "Halkçı bir imajla seçilen belediye başkanı Ali Demirçalı'nın ilk icraatı gençleri cezalandıran bir zam oldu. Bu karar, gençlerin evlilik hayallerini gölgeliyor. Yüreğir Belediyesi'nin kına konakları için uyguladığı yeni kira ücretlerine gençlerin isyan etmemesi elde değil. Belediyenin, evlenmek isteyen gençlere destek olması gerekirken, maalesef fahiş bir zam uygulayarak kına konakları kiralanamaz bir hale getirdi. Bu karar, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin karşı çıkmasına rağmen, CHP'li meclis üyelerinin kabul oyuyla Mayıs meclis toplantısında alındı" dedi.