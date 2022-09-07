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Giriş Tarihi: 8.9.2022

CHP’li başkanın ehliyetine 6 ay el konuldu

Kırklareli İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, kullandığı makama aracıyla kaza yaptıktan sonra kaldırıldığı hastanede yapılan alkol muayenesinde 3.72 promil alkollü olduğu ortaya çıkmıştı. Ehliyetine 6 ay el konulan CHP'li Başkanın ifadesine SABAH ulaştı. Vardar, "kafede alkol aldıktan sonra belediyeye ait makam aracıyla evime gidiyordum. Yol üzerindeki köpeklere çarpmamak için hamle yapınca araç yan yattı. Alkol ölçümüne itirazım yok. Alkollüydüm, pişmanım" dedi.

HALİT TURAN HALİT TURAN
CHP’li başkanın ehliyetine 6 ay el konuldu
Kırklareli İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, geçtiğimiz gün belediyeyi ait kendisinin kullandığı makam aracıyla kaza yaptı. Hastanedeki alkol muayenesinde 3.72 promil alkollü olduğu tespit edilen Vardar'ın alkollü olarak direksiyona geçtiği ortaya çıktı.

EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU
Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan Vardar, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Alkollü olarak direksiyona geçen Vardar'ın ehliyetine 6 ay el konulduğu öğrenildi. Öte yandan Vardar'ın verdiği ilk ifadesine SABAH ulaştı. Belediye Başkanı alkollü araç kullandığını kabul ederek pişman olduğunu söyledi.

"ALKOL ALDIKTAN SONRA EVE GİDİYORDUM"
CHP'li İnece Belediye Başkanı Vardar ifadesinde "makam aracıyla bir kafeye gittim. Orada alkol aldıktan sonra tek başıma evime doğru seyir haline geçtim. Hareket edeli birkaç yüz metre olmuştu ki toprak yol üzerinde bulunan köpeklere çarpmamak için hamle yapınca araç yan yattı. Sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri beni araçtan çıkardı. Alkolmetre ölçümümde 3.72 promil alkollü olduğum tespit edilmiş. Alkolmetre çıktısına bir itiraz yok. Kaza benim kusurum ile meydana gelmiştir. Alkollü araç kullandığım hususundaki suçlamaları kabul ederim, pişmanım" dedi.

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CHP’li başkanın ehliyetine 6 ay el konuldu
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