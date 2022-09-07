CHP’li başkanın ehliyetine 6 ay el konuldu

Kırklareli İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, geçtiğimiz gün belediyeyi ait kendisinin kullandığı makam aracıyla kaza yaptı. Hastanedeki alkol muayenesinde 3.72 promil alkollü olduğu tespit edilen Vardar'ın alkollü olarak direksiyona geçtiği ortaya çıktı.Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan Vardar, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Alkollü olarak direksiyona geçen Vardar'ın ehliyetine 6 ay el konulduğu öğrenildi. Öte yandan Vardar'ın verdiği ilk ifadesine SABAH ulaştı. Belediye Başkanı alkollü araç kullandığını kabul ederek pişman olduğunu söyledi.CHP'li İnece Belediye Başkanı Vardar ifadesinde "makam aracıyla bir kafeye gittim. Orada alkol aldıktan sonra tek başıma evime doğru seyir haline geçtim. Hareket edeli birkaç yüz metre olmuştu ki toprak yol üzerinde bulunan köpeklere çarpmamak için hamle yapınca araç yan yattı. Sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri beni araçtan çıkardı. Alkolmetre ölçümümde 3.72 promil alkollü olduğum tespit edilmiş. Alkolmetre çıktısına bir itiraz yok. Kaza benim kusurum ile meydana gelmiştir. Alkollü araç kullandığım hususundaki suçlamaları kabul ederim, pişmanım" dedi.