“CHP’li başkanlar sadece algı yönetiyor”

CHP'Lİ belediye başkanları tarafından yönetilen 11 büyükşehir belediyesinin AK Partili belediye meclis grup başkanvekilleri Hatay'da bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, CHP'li belediyelerin çok büyük bir algı süreci yönettiğini söyledi. Göksu, "Özellikle, İBB Başkanı'nın son dönemde yaptığı gibi; henüz hiçbir hukuki süreci netleşmemiş bir süreçle ilgili yürütülmek istenen algı operasyonları gibi. AK Parti hiçbir zaman siyaset dışı odaklardan güç devşirmemiştir" dedi.