Haberler Yaşam Haberleri “CHP’li başkanlar sadece algı yönetiyor”
Giriş Tarihi: 17.1.2023

“CHP’li başkanlar sadece algı yönetiyor”

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
CHP'Lİ belediye başkanları tarafından yönetilen 11 büyükşehir belediyesinin AK Partili belediye meclis grup başkanvekilleri Hatay'da bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, CHP'li belediyelerin çok büyük bir algı süreci yönettiğini söyledi. Göksu, "Özellikle, İBB Başkanı'nın son dönemde yaptığı gibi; henüz hiçbir hukuki süreci netleşmemiş bir süreçle ilgili yürütülmek istenen algı operasyonları gibi. AK Parti hiçbir zaman siyaset dışı odaklardan güç devşirmemiştir" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SABAH.COM.TR - ÖZEL | Skandal SİHA sözleri sonrası Ali Babacan'a ateş püskürdüler: Düşmana askerlik yapıyorlar!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İhraç edilen FETÖ’cü suçüstü yakalandı
Usta oyuncu Altan Erkekli sevilen diziye dahil oldu
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan Ali Babacan'ın iftirasına cevap: 180 derece tersten gösterme çabası
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Ali Babacan da 6'lı masaya rest çekti: Her parti kendi yoluna...
Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
Gaziantep'te akraba iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı
Amerika, Amerika
Ünlü uyuşturucu çetesi lideri Ngakuru İstanbul'da yakalandı
ARKADAŞINA GÖNDER
“CHP’li başkanlar sadece algı yönetiyor”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA