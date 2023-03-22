CHP’li Belediye Başkanı’na bıçaklı saldırı

Erdek ilçesinde saat 11:00 sıralarında Belediyenin önüne gelen M.D ve K.K isimli iki şahıs, iddialara göre Erdek Belediye Başkanı CHP'li Burhan Karışık'tan iş talep etti. Kısa süre sonra gerginliğin yaşanması üzerine Başkan Karışık, iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bacağından yaralandığı belirtilen Karışık, olay yerine gelen ambulansla önce Erdek Devlet Hastanesine, ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Karışık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Yaşanan bıçaklı saldırının ardından Balıkesir Valiliği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Çarşamba günü saat 11.05 sıralarında Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Belediye binası yakınında iki kişi tarafından yapılan saldırı sonucunda bacağından yaralanmış olup hastanede tedavi altına alınmıştır. Genel sağlık durumu iyidir. Failler olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmış, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Meydana gelen olay Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.