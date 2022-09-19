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Giriş Tarihi: 19.9.2022 19:20 Son Güncelleme: 19.9.2022 19:36

CHP’li Belediye Başkanı'na kahvehanede dayak

Konya’nın Tuzlukçu ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa (57), kahvehanede oturduğu sırada 5 kişinin saldırısına uğradı. Abkuğa’yı ölümle de tehdit eden şüpheliler gözaltına alındı.

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CHP’li Belediye Başkanı’na kahvehanede dayak

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Pazar Mahallesinde yaşandı. CHP'li belediye başkanı Nurettin Akbuğa kahvehanede oturduğu sırada içeriye İsmail, Gürsel, Durmuş Büyükbağcı ile Yılmaz ve Süleyman Uçar geldi. Şüpheliler belediyenin daha önce yapmış olduğu ihale ile ilgili olarak ihaleye alınmadığı öğrenilen 2 tarlanın kendilerini satılmasını istedi. Akbuğa ise bu isteği reddetti.

Şüpheliler ölümle tehdit ettikleri başkan Akbuğa'yı darp edip olay yerinden kaçtı. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nurettin Akbuğa ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'kasten yaralama, tehdit, hakaret' suçlarından işlem başlatıldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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CHP’li Belediye Başkanı'na kahvehanede dayak
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