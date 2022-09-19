CHP’li Belediye Başkanı’na kahvehanede dayak

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Pazar Mahallesinde yaşandı. CHP'li belediye başkanı Nurettin Akbuğa kahvehanede oturduğu sırada içeriye İsmail, Gürsel, Durmuş Büyükbağcı ile Yılmaz ve Süleyman Uçar geldi. Şüpheliler belediyenin daha önce yapmış olduğu ihale ile ilgili olarak ihaleye alınmadığı öğrenilen 2 tarlanın kendilerini satılmasını istedi. Akbuğa ise bu isteği reddetti.

Şüpheliler ölümle tehdit ettikleri başkan Akbuğa'yı darp edip olay yerinden kaçtı. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nurettin Akbuğa ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'kasten yaralama, tehdit, hakaret' suçlarından işlem başlatıldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.