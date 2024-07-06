CHP’li Belediye kapı önüne koydu mesai arkadaşları yalnız bırakmadı

Yalova Belediyesinde çalışan yüzlerce işçi, Hizmet İş Sendikası koordinesinde işten çıkarılan 86 işçi için grev kararı aldı. Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde kurulan çadırda eylem gerçekleştiren işçiler, işten çıkarılan mesai arkadaşları için sloganlar atarak ve düdük çalarak Yalova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gürel'e tepki gösterdi. tepki gösterdi.

Hak İş- Hizmet İş Bursa İl Başkanı Mustafa Yavuz, burada basın açıklaması yaptı. Yavuz, çalışanların Nisan ayından itibaren maaşını taahhüt edilen tarihte alamadığını belirterek, "Maaş ödemesinde yaşanan ciddi gecikmeler, takside bölmeler, yapmış olduğumuz mesailerin ve ikramiyelerimizin ve bayram harçlıklarımızın ödenmeyişi emeğinden başka hiçbir sermayesi olmayan işçi ve emekçileri borç batağına düşürmüştür. Kirada bulunan arkadaşlarımız, kiralarını ödeyemedikleri için ev sahipleri tarafından evlerinden çıkartılmaktadır" dedi.

TEMİZLİK İŞLERİ VE DİĞER BİRİMLERDE İŞ DURDURMA KARARI

Gelinen noktada Yalova Belediyesi yönetiminin, çalışanlarıyla hesaplaşmaya kalkıştığına değinen Hak-İş Hizmet İş Sendikası Bursa İl Başkanı Mustafa Yavuz, "Yalova Belediyesi işçisi işten çıkartılan 86 arkadaşı için onurlu bir duruş sergilemiştir. Yalova Belediyesi işçisinin eşinin, çocuklarının karşısında boynu büküktür. Bu düzene dur demek hak ettiğimiz ücreti, emeğimizim karşılığını alabilmek, haksız yere işten çıkartılan üyelerimizin geri dönüşünü görmek için bugün itibariyle temizlik işlerinde ve diğer tüm birimlerde iş durdurma kararı alarak uygulamaya başlamış durumdayız" diye konuştu.

İŞÇİLER ÖZGÜR ÖZEL'E SESLENDİ

Her zaman çözümün bir parçası olmak istediklerini kaydeden ve eylem meraklısı olmadıklarını belirten Yavuz, İşçiler olarak buradan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sesleniyoruz. Seçim kampanyalarınızda, emek, emekçi, ekmek, hak, hukuk, adalet, barış, özgürlük, kardeşlik deyince en çok sesi çıkan sizdiniz. Mazbatalarını aldıktan sonra Yalova Belediyesi 86 arkadaşımızı, Çiftlikköy Belediyesi 9 arkadaşımızı işinden, aşından, ekmeğinden, özgürlüğünden ettiler. Sayın Özgür Özel, çalışanlarıyla hesaplaşmaya kalkan, çalışanlarını işinden, aşından, ekmeğinden eden belediye başkanlarınıza artık bir dur deyin" dedi.