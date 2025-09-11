CHP’li belediye su borcunu ödemedi: Başkanın koltuğunu kurşunladı

Olay, 9 Eylül'de Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Bulvarındaki Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'ya ait Asal Yapı isimli iş yerinde meydana geldi. Ali Mert Alp, elinde silahla ofisin içerisine girerek başkanın makam koltuğuna ateş açıp kaçtı. Polis yaptığı çalışma sonucunda şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen Ali Mert Alp sorgusunda, "Bir süredir belediyeye bardak su satışı yapıyoruz ancak ücretini alamadık. Borçlarımız da birikince o an öfkelendim ve tabancayla ateş ettim" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.