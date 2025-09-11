Haberler Yaşam Haberleri CHP’li belediye su borcunu ödemedi: Başkanın koltuğunu kurşunladı
Giriş Tarihi: 11.9.2025 16:12 Son Güncelleme: 11.9.2025 16:38

CHP’li belediye su borcunu ödemedi: Başkanın koltuğunu kurşunladı

Adana'da CHP’li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın iş yerindeki makam koltuğuna tabanca ile ateş eden şüpheli Ali Mert Alp (37) polis tarafından yakalanıp tutuklandı. Şüphelinin belediyeye sattıkları suyun karşılığı alacaklarını alamadıkları için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
CHP’li belediye su borcunu ödemedi: Başkanın koltuğunu kurşunladı

Olay, 9 Eylül'de Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Bulvarındaki Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'ya ait Asal Yapı isimli iş yerinde meydana geldi. Ali Mert Alp, elinde silahla ofisin içerisine girerek başkanın makam koltuğuna ateş açıp kaçtı. Polis yaptığı çalışma sonucunda şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen Ali Mert Alp sorgusunda, "Bir süredir belediyeye bardak su satışı yapıyoruz ancak ücretini alamadık. Borçlarımız da birikince o an öfkelendim ve tabancayla ateş ettim" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’li belediye su borcunu ödemedi: Başkanın koltuğunu kurşunladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz