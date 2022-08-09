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Giriş Tarihi: 9.8.2022 14:10

CHP’li belediye yandaşlarına kazandırabilmek için sürekli pazarlık usulü ihale yapıyor

CHP, sözde 21-B ihale karşıtı olmasına rağmen Aydın'daki Didim Belediyesi yandaşlarına kazandırabilmek için ihalelerini pazarlık usulü olan 21-B'den yapıyor. Kamu İhale Kanunu’nun deprem, afet, salgın hastalık gibi durumlarda yapılmasını öngördüğü pazarlık usulünü sürekli tercih eden Didim Belediyesi büyük tepki çekti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
CHP’li belediye yandaşlarına kazandırabilmek için sürekli pazarlık usulü ihale yapıyor

CHP'nin neredeyse 3 yıldır 21-B ihale usulü karşıtlığı propagandası yapmasına karşın, Didim Belediyesi'nin aksi yönde hareket etmesi 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' dedirtti. CHP'li Didim Belediyesi yandaşlarına kazandırabilmek için açık ihale yerine sürekli pazarlık usulü ihale yaparak kanunları da çiğniyor. Son olarak Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Amfi Tiyatro yapım işi için 14 milyon 363 bin lira muhammen bedelle yapılan açık ihaleyi sözde rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle iptal etmiş, Kamu İhale Kanunu'ndaki sınıra takılmamak için işi iki parçaya bölüp iki pazarlık usulü ihale yaparak kanunu delmişti.

SKANDAL TİYATROYU KILIÇDAROĞLU AÇTI

Skandal amfi tiyatronun açılışını da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 23 Haziran'da yapmıştı. Kamu ihale kanununun deprem, afet, salgın hastalık gibi durumlarda yapılmasını öngördüğü pazarlık usulünü sürekli tercih eden Didim Belediyesi 2022'de arka arkaya yaptığı pazarlık usülü ihalelerle dikkat çekti. CHP'li belediye 17 Mart'ta kilit parke, 16 Mart'ta alt yapı, 3 Mart'ta temizlik, 28 Ocak'ta mezar yeri yapılması ihalelerini 21-B olarak yaptı.

ARKA ARKAYA PAZARLIK USULÜ İHALELER

Pazarlık usulü 21-B ihale zengini Didim Belediyesi, 18 Kasım 2021'de hazır beton alımı, 27 Temmuz 2021'de amfi tiyatro, 28 Aralık 2021'de yıkım, 25 Mart 2021'de parke taşı tamiratı, 13 Ağustos 2018'de ve 22 Kasım 2019'da çocuk oyun grubu satın alınması gibi ihaleleri de yine aynı şekilde 21 B yaparak büyük tepki çekti.

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CHP’li belediye yandaşlarına kazandırabilmek için sürekli pazarlık usulü ihale yapıyor
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