CHP’li belediyede hayvan katliamı! Barınakta skandal görüntüler

Paylaşılan görüntüler, barınağın içler acısı durumunu gözler önüne sererken, hayvanseverler başta olmak üzere birçok vatandaş duruma sert tepki gösterdi.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, yaşananlara tepki göstererek, konunun takipçisi olacaklarını açıkladı. Ünsal, şu ifadeleri kullandı: "CHP'li Kırşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında yaşanan vahşet, vicdanları derinden yaralamıştır. Onlarca masum canın acımasızca katledilmesi, hem merhametsizlik hem de vicdansızlıktır. Bu, organize bir hayvan katliamıdır.
Bu akıl almaz olay, CHP'li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun yönettiği Kırşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda meydana gelmiştir. Bu utanç tablosunun tüm sorumluları hukuk önünde hesap vermelidir. Sessiz kalamayız, görmezden gelemeyiz. Vitrinleri merhamet, gerçekleri ise vicdansızlıktır. Bu vahşetin sonuna kadar takipçisi olacağız."dedi. Öte yandan, skandal görüntüler ile ilgili Kırşehir Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.