CHP’li belediyede hayvan katliamı! Barınakta skandal görüntüler

Bu akıl almaz olay, CHP'li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun yönettiği Kırşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda meydana gelmiştir. Bu utanç tablosunun tüm sorumluları hukuk önünde hesap vermelidir. Sessiz kalamayız, görmezden gelemeyiz. Vitrinleri merhamet, gerçekleri ise vicdansızlıktır. Bu vahşetin sonuna kadar takipçisi olacağız."dedi. Öte yandan, skandal görüntüler ile ilgili Kırşehir Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.