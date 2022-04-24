CHP’li belediyede skandal olay: Bağış paralarını mangalda yediler

ESNAFTAN YARDIM TOPLANDI

19 Mart'ta gerçekleştirilen deve güreşleri öncesi komite üyeleri, esnafları gezerek Ali Şahin için yardım topladı. Organizasyon da deve güreşi ağası Salih Yıldız olurken, onlarca firma ile sponsorluk anlaşmaları yapıldı.

BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTMADI

Geçen onca süreye rağmen kampanya kapsamında toplanan sponsorluk ve yardım paraları, Şahin Ailesi'ne bir türlü teslim edilmedi. Bugüne kadar belediyenin oğlunun eşine sadece elektrik ve su faturası yardımı yaptığını söyleyen baba Mustafa Şahin, "Ben torunlarımın geleceği için mücadele veriyorum. Dilenci gibi belediyenin kapısını çalamam. Biz hiçbir beklenti içerisine girmedik. Başkan mecliste böyle bir karar alındığını söyledi. Fakat biz ne böyle bir para aldık ne de ev aldık. Oğlumun isminin bu konuya alet edilmesi bizi çok üzüyor" dedi.