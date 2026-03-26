CHP’li belediyede sokak köpeği dehşeti

İstanbulEyüpsultan'da okuldan eve dönen 6 yaşındaki Suriyeli Şirin el-Süleyman sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olay, 23 Mart'ta Pirinççi Mahallesi Müşerref Sokak'ta meydana geldi. Okuldan servisle eve dönen Suriyeli Şirin el-Süleyman araçtan indikten sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Aldığı darbelerin ardından yere yığılan çocuğa ilk müdahaleyi babası Musab el-Süleyman yaptı. Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kız, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Olayın ardından bölgeye gelen CHP'li Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı ekipler, çevredeki başıboş sokak köpeklerini topladı. Endişeli baba Musab el-Süleyman, "Her gün kızımı karşılamaya gidiyorum. Kızım caddenin başında servisten indikten sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ona yetişmeye çalışıyordum, kızımın yerde gördüm. Yüzü komple kan olmuştu. 4-5 tane köpek bana da saldırdı, taş atarak kendimizi kurtardık. Burada her zaman köpek var. Köpeklerin toplatılıp barınağa götürülmesini istiyoruz" dedi. Mahalle sakini Adnan Yaban, "Siyah bir pitbull köpek var. 500-600 metre ileride oturuyorum. İnsanlara saldırıyorlar, benim iki tane koyunumu parçaladılar" diye konuştu.