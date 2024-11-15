CHP’li Belediyeden tarihi mirasa büyük saygısızlık

31 Mart yerel seçimlerinin arından CHP yönetimine geçen Bursa Büyükşehir Belediyesinde skandal bir karar alındı. Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Sultan Külliyelerindeki temizlik ve güvenlik hizmetlerinden 2025 Şubat ayında çıkmaya hazırlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği ve Bursa Müftülüğü arasında 2010 yılında imzalanan protokolle, Ulucami, 1. Murat Hüdavendigar Camii, Yeşil Camii, Yıldırım Camii ve Emir Sultan Camii'nin iç dış güvenlik hizmetleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyordu.

TASARRUF TEDBİRLERİ BAHANE EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergün Halisçelik imzasıyla, CHP'li Başkan Mustafa Bozbey adına, Bursa Valiliği ve Müftülüğüne gönderilen resmi yazıda, Bursa Büyükşehir Belediyesinin, 2010 yılında imzalanan ve her yıl otomatik olarak yenilenen protokolden çekildikleri bildirildi. Büyükşehir Belediyesi'nin tasarruf tedbirleri genelgesi doğrultusunda emekli olan ve işten ayrılan personellerin yerine yeni personel almakta zorlandığına işaret edilerek 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren adı geçen camilere verilen güvenlik hizmetinin sonlandırılacağı ifade edildi.

RESMİ BELGEYE RAĞMEN YALANLADI

Bursa'nın manevi değerleri olmasının yanı sıra simge eserleri olan başta Ulucami olmak üzere, toplam 5 tarihi caminin güvenliğini sağlayamayacağını resmi olarak ilgili makamlara bildiren Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin konserlere ve festivallere milyonlar harcaması ise dikkat çekti. Diğer yandan CHP'li Başkan Mustafa Bozbey, Bursa kamuoyuna yansıyan haberleri resmi belgelere rağmen yalanladı. Bozbey, belirledikleri turizm hedefleri doğrultusunda bahsi geçen yerlerde daha iyi hizmet vereceklerini belirtmekle yetindi.