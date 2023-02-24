CHP’li belediyelerde şartsız bağış skandalı

Büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan asrın felaketi sonrası devlet tüm kurumlarıyla adeta seferberlik başlatırken, ülke genelinde eşine az rastlanır bir beraberlik örneği ortaya çıktı. Devlet ve Millet ele ele vererek yaraları sarmaya çalışırken, CHP'li Belediyeler ise tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi yine "Şartsız Bağış" kampanyası derdine düştü. İBB ve ABB'nin vatandaşlara duyurduğu ve açıklama kısmına "şartsız bağış" yazılmasını istediği paraların nerelerde ve ne zaman kullanılacağı konusunda tartışmalar sürerken, Bursa Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem de, hem belediyenin hem de kendi sosyal medya hesaplarından şartsız bağış kampanyası başlatıldığını duyurdu.

İSTEDİĞİ ZAMAN İSTEDİĞİ YERDE KULLANABİLİR

Peki yapılan bağışların açıklama kısmına şartsız bağış yazılması ne anlama geliyor?

Şartsız bağış, bağışçı tarafından yapılan maddi yardımın şartsız olarak belirtmesi durumunda kullanım alanı, bağışın yapıldığı ve paraların toplandığı kurumun inisiyatifine bırakılmış oluyor. Bağışı alan kurum harcamayı istediği zaman, istediği alanda ve istediği şekilde kullanabiliyor. Vatandaşlar, açıklama kısmına "deprem veya Afet" gibi açıklamalar eklediğinde ise bağışlar sadece bu alanlarda kullanılabiliyor.

PANDEMİYİ DE FIRSAT BİLMİŞLERDİ

İBB ve ABB, geçtiğimiz yıllarda tüm dünyada etkili olan Koronavirüs salgınında da aynı uygulamaya başvurmuştu. Şartsız Bağış toplamaya çalışan CHP'li Belediyelere, İçişleri Bakanlığının çıkardığı genelge ile engel olunmuştu. Yaşanan felaketlerde birlik ve beraberlik içinde kenetlenen devlet ve Millete rağmen, CHP'li Belediyelerin kendilerini her fırsatta bu beraberlikten ayrıştırmaları kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

"BU BİR AYIPTIR"

Nilüfer Belediyesinin şartsız bağış kampanyasına tepki gösteren ve yapılanın büyük bir ayıp olduğunu dile getiren AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem,"Siyaseti bir kenara bırakın, bu yapılan büyük bir ayıptır. Millet canının derdinde, bunlar neyin peşinde. Toplanan bağışlar depremin yaralarının sarılması için kullanılacak ise, şartsız bağış neden. Neden bağışların nerede ve ne için kullanılacağı inisiyatifinin kendilerine bırakılmasını istiyorlar" diyerek tepki gösterdi.