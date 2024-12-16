CHP’li belediyenin adrese teslim çöp aracı kiralama ihalesi adliyelik oldu

CHP'li Karşıyaka Belediyesi tarafından adrese teslim gerçekleştirilen çöp aracı kiralama ihalesi mahkemelik oldu. CHP'li Karşıyaka Belediyesi işçilik ve akaryakıt hariç çöp Toplama, taşıma ve çevre temizlik hizmetleri için araç kiralama hizmeti alım işi ile ilgili ihaleyi 218 milyon 656 bin 188 liraya ÇEVLOG Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik Anonim Şirketi kazandı. 7 firmanın teklif verdiği çöp aracı kiralama ihalesini daha önceki yıllarda ¬olduğu gibi ÇEVLOG şirketi kazandı. İhaleyi ÇEVLOG şirketinin kazanması sonrası AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse ve AK Parti Karşıyaka Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Hasan Ünal Karşıyaka Adliyesi'ne giderek ihale hakkında suç duyurusunda bulundu.

9 AYDA HAYAL KIRIKLIĞI

31 Mart'ta Karşıyakalıların oylarıyla seçilen Başkan Behice Ünsal'ın aradan geçen 9 aylık süreçte hayal kırıklığı yarattığını belirten AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, "Başkan Ünsal, 9 ayda yaptığı icraatlarıyla Karşıyaka Belediyesi'ni felakete sürüklüyor. Geçen 9 ayda proje hizmet yatırım konuşacağımıza maalesef Karşıyaka Belediyesi'nde işten haksız yere çıkarılan işçiler, yüz kızartıcı nedenlerle görevden alınan yöneticiler, toplanamayan çöpler ve kamu zararına neden olan, ihaleler konuşulmaktadır. Karşıyaka'yı çiçek gibi yapacağım diyen Ünsal, Karşıyaka'yı çöp dağlarına mahkum etmiştir" dedi.

İHALEDE BURNUMUZA PİS KOKULAR GELDİ



Köse, "Karşıyakalıların 31 Mart'ta muhalefet ve denetleme görevi verdiği Cumhur İttifakı Meclis Grubu olarak Karşıyakalıların hak ve menfaatlerini korumak kollamak ve gözetlemek durumundayız. Milletin bize verdiği bu görevi de, hakkıyla yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu sebeple geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın yaptığı bir ihalede burnumuza pis kokular geldi. Biraz araştırdığımızda, milletin parasının çarçur edildiği, adrese teslim ihale yapıldığını gördük. Rekabet ortamının ortadan kaldırılarak, Karşıyakalının parasının birilerine peşkeş çekildiği kanaatine vardık. Karşıyaka sahipsiz değildir. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığımıza şikâyet dilekçemizi vermiş bulunuyoruz. Karşıyakalılar hiç merak etmesin biz buradayız" dedi.