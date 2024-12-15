CHP’li belediyenin barınağında köpekler birbirini parçaladı

Ankara'da Mamak Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan ve sahipsiz hayvanların yerleştirildiği Kutludüğün Hayvan Barınağı'nda aç kalan köpeklerin birbirini yediği iddia edildi. Barınağı basan hayvanseverler, köpekleri tek tek çıkarıp sokağa saldı. Belediye çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve emniyete bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Birimi (HAYDİ) ekibi gönderildi. Güvenlik görevlileri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, barınağa giren hayvanseverler olaysız bir şekilde barınaktan çıktı. CHP'li belediye kontrolündeki barınakta yaşandığı iddia edilen olayla ilgili valilik tarafından inceleme başlatıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Barınak ile alakalı sosyal medyada yer alan haberler üzerine emniyet birimleri tarafından gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi.