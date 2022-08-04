CHP’li belediyenin işten çıkarttığı şehit eşi SABAH’A konuştu: Cumhurbaşkanım bana sahip çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 13 yıldır halk otobüs şoförlüğü yapan şehit Uzman Çavuş Bilal Batırır'ın eşi Hatice Batırır idareciler tarafından kendisine bir süredir mobbing uygulandığını iddia etti.
Haksız yere işten çıkarıldığını anlatan ve dava açacağını ifade eden Batırır, "Benim disiplinsiz davranışlarımdan dolayı işime son verdiklerini söylüyorlar. Düştükleri bataklıktan çıkmak için kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Bir şehit eşini karalamaya utanmıyorlar. Bana iftira atarak kendilerini küçültüyorlar. Yaşadıkları bu topraklarda benim şehit eşimin kanı var. Benim eşimin sayesinde huzurlu yaşıyorlar ve işlerine gidiyorlar" diye konuştu.
ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN
Cumhurbaşkanın talimatıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ile Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in ziyaretinden dolayı çok duygulandığını dile getiren Hatice Batırır, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok duygulandım. Cumhurbaşkanımızın bu kadar memleket sorunu var iken benimle ilgilenmesi çok mutlu etti.
Şehit eşimin acısını unutturdu. Allah Cumhurbaşkanımızı memleketimizin başından eksik etmesin. Bana sahip çıktı, üzüntümü hafifletti. Jülide Hanım her zaman yanımda olduğunu söyledi. Yüreğir belediye başkanımız da şehit ve gazi ailelerin bulunduğu birimde işe başlayacağımı söyledi. Devletimizin arkamızda durması beni çok sevindirdi ve gururlandırdı" şeklinde konuştu.