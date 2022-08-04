CHP’li belediyenin işten çıkarttığı şehit eşi SABAH’A konuştu: Cumhurbaşkanım bana sahip çıktı

Haksız yere işten çıkarıldığını anlatan ve dava açacağını ifade eden Batırır, "Benim disiplinsiz davranışlarımdan dolayı işime son verdiklerini söylüyorlar. Düştükleri bataklıktan çıkmak için kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Bir şehit eşini karalamaya utanmıyorlar. Bana iftira atarak kendilerini küçültüyorlar. Yaşadıkları bu topraklarda benim şehit eşimin kanı var. Benim eşimin sayesinde huzurlu yaşıyorlar ve işlerine gidiyorlar" diye konuştu.