Adana’da başıboş köpek dehşeti! Bir can daha aldı

Adana'nın CHP'li Ceyhan Belediyesinde geçtiğimiz hafta Kangal köpeğinin saldırması sonucu başından ve yüzünden yaralanan 3 yaşındaki Atabey Eryürekli'nin ardından bu kez de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kaçtığı sırada yere düşmesi sonucu beyin kanaması geçiren Oktay Tokmak (44) hayatını kaybetti.
İlçede daha önce de sokak köpeklerinin saldırması sonucu biri kadın 2 kişi yaralanmıştı. Vatandaşlar belediyeye seslenerek, "Neden önlem almıyorsunuz? Sokağa çıkmaya korkuyoruz. Köpekleri toplayın hayvan barınağına götürün " diyerek tepkilerini dile getirdiler.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Olay 6 Mayıs'ta İnönü Bulvarı Sebze Hali kavşağında meydana geldi. Fotoğraf stüdyosu bulunan Oktay Tokmak, işyerinin yakınlarında sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğradı. İşyerine girmek için kaçan Tokmak, yere düştü ve başını kaldırıma çarptı. Beyin kanaması geçiren ve yapılan ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Tokmak önceki gün yaşam mücadelesini kaybetti.
TEK SORUMLU BELEDİYEDİR
Son zamanlarda ilçede sokak köpeklerine belediye tarafından müdahale edilmemesi vatandaşların da büyük tepkisine neden oldu. Özellikle sosyal medyada belediyeye tepkilerini dile getiren vatandaşlar, "İlçenin her tarafı sokak köpekleriyle doldu. Sokağa çıkmaya korkuyoruz. Önce güzellik yarışması adı altında düzenlenen ve çoban köpeklerinin katıldığı yarışmada gerekli önlem alınmadığı için 3 yaşındaki yavrumuz ölümden döndü. Şimdi ise köpeklerin saldırısı sonucu fotoğrafçı arkadaşımızı kaybettik. Bunun hesabını kim verecek? Bu olayların tek sorumlusu sokaklardaki köpekleri toplamayan belediyedir" paylaşımlarında bulundular.
BABA ŞİKAYETÇİ OLDU
7 Mayıs'ta Atatürk Parkı'nda düzenlenen 'Patili Dostlar Güzellik Yarışması' sırasında yeterli önlem alınmadığı için başından ve yüzünden yaralanana Atabey Eryürekli tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Atabey'in babası Fatih Eryürekli köpeğin sahibi ve organizasyona ev sahipliği yapan belediye görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eryürekli, Bu olayı ben yaşadım, kimsenin yaşamasını istemiyorum. Gerekli tedbirlerin, önlemlerin mutlaka alınması gerekiyor. Bu bir ders olsun. Hayvan sevgisi bambaşka, evlat bambaşka bir olay. Bir daha böyle bir acıyı kimse yaşamasın. Sorumlular da cezalarını çeksin" dedi.