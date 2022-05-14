Adana’da başıboş köpek dehşeti! Bir can daha aldı

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olay 6 Mayıs'ta İnönü Bulvarı Sebze Hali kavşağında meydana geldi. Fotoğraf stüdyosu bulunan Oktay Tokmak, işyerinin yakınlarında sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğradı. İşyerine girmek için kaçan Tokmak, yere düştü ve başını kaldırıma çarptı. Beyin kanaması geçiren ve yapılan ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Tokmak önceki gün yaşam mücadelesini kaybetti.

TEK SORUMLU BELEDİYEDİR

Son zamanlarda ilçede sokak köpeklerine belediye tarafından müdahale edilmemesi vatandaşların da büyük tepkisine neden oldu. Özellikle sosyal medyada belediyeye tepkilerini dile getiren vatandaşlar, "İlçenin her tarafı sokak köpekleriyle doldu. Sokağa çıkmaya korkuyoruz. Önce güzellik yarışması adı altında düzenlenen ve çoban köpeklerinin katıldığı yarışmada gerekli önlem alınmadığı için 3 yaşındaki yavrumuz ölümden döndü. Şimdi ise köpeklerin saldırısı sonucu fotoğrafçı arkadaşımızı kaybettik. Bunun hesabını kim verecek? Bu olayların tek sorumlusu sokaklardaki köpekleri toplamayan belediyedir" paylaşımlarında bulundular.