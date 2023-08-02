CHP’li belediyeden büyük ihmal! Sabitlenmeyen kale direği minik Elif’in kafasına düştü

Çanakkale merkeze bağlı Güzelyalı Köyü'nü ayağa kaldıran olay önceki gün Mutlu Akar Sitesi'nin yanında bulunan belediye oyun parkında yaşandı. Yaz tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte dedesinin yazlığına gelen 8 yaşındaki Elif Derin Demirkıran, sitedeki arkadaşlarıyla birlikte yeni kurulan çocuk parkına gitti.

RÜZGAR KAFASINA DÜŞÜRDÜ

Oyun alanı içerisinde bulunan kale direğinin sabitlenmediğini fark etmeyen Elif Derin Demirkıran, arkadaşlarıyla top oynadığı sırada rüzgarında etkisiyle devrilen direğin altında kaldı. Kanlar içinde kalan minik Elif'in feryatlarına ilk etapta oyun alanındaki çocuklar yetişti. Direğin ağır olması nedeniyle çocuklar Demirkıran'ı olduğu yerden çıkartamazken, olayı duyan site sakinleri talihsiz çocuğun yardımına koştu.

DİKİŞ ATILDI

Olay yerine kısa sürede acil yardım ekipleri ulaşırken Elif Derin Demirkıran 112 ekipleri tarafından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirkıran'ın kafasına 6 dikiş atıldı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, SİTE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan talihsiz olay nedeniyle, aile belediyeyi suçlarken, n site sakinleri çocuk parkındaki direğin sabitlenmemesi nedeniyle belediyeye daha önce dilekçe yazdıklarını ileri sürdüler. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın geçtiğimiz hafta parkı ziyaret ettiği sırada Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini uyardıklarını belirten site sakinleri, "Başkan çocuklarla dondurma yiyip çöpünü yere atıp gitti. Belediyeyi bu sorumsuzluğu için defalarca uyardık. Olabilecek kazaların önüne geçilmesi için önem almaya davet ettik. Ancak sesimizi duyuramadık. Küçük bir kız çocuğumuzun kafasına direk düşünce belediye aynı gn içerisinde gelip apar topar direği yerinden kaldırdı" dediler.