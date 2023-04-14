Haberler Yaşam Haberleri CHP’li belediyeye bozuk yol tepkisi
Giriş Tarihi: 14.4.2023 15:34 Son Güncelleme: 14.4.2023 16:09

CHP’li belediyeye bozuk yol tepkisi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde vatandaşlar bozuk yollardan şikayet ederek, belediye başkanı CHP'li Nebi Tepe’ye tepki gösterdiler. Vatandaşlar bozuk yolu kendilerinin tamir ettiğini ancak belediyenin onu da söktüğünü belirterek, “Bozuk yolu yapmadıkları gibi, yaptığımızı da bozuyorlar. Bu rezaletten bıktık artık” dedi.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
CHP’li belediyeye bozuk yol tepkisi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinin İstiklal mahallesi 45. sokakta oturan Mustafa Sütütemiz,Muratlı Belediyesine defalarca giderek alt yapı çalışmasından sonra bozulan yolun yapılmasını söylediğini ama umursamadıkları için maddi zarar yaşadığını söyledi.Edinilen bilgiye göre, Muratlı sokaklarında TREDAŞ,TELEKOM ve GAZDAŞ firmalarının alt yapı çalışması yaptıktan sonra bunların onarım bedellerini belediyeye ödemelerine rağmen belediyenin patates tarlasına dönen Muratlı sokaklarını kış günü çamur ve yağmur çukurlarına mahkum ettiği ve araçların zarar görmesinden dolayı vatandaşın tepkisiyle karşılaştığı söyleniyor.

Bu konuda tepkisini dile getiren Mustafa Sütütemiz, "Defalarca belediyeye gittim.Yolumuzu yapın,hem biz hem araçlarımız zarar görüyor dedim. Bu ihmal sonucu arabamın AKS'I kırıldı. Bu konuyu hem Nebi Tepe başkana hem başkan yardımcısı Ufuk Gençtürk'e söyledim. Benim zararımı kim ödeyecek? Eğer hizmet yapmayacaklarsa neden belediye başkanı oluyorlar? Bu bozuk yeri ben yaptım onu da söktüler. Yapmıyorlar, yaptığımızı da bozuyorlar. Bizi bu rezaletten kurtaracak bir yetkili yok mu?" dedi.

Yerel yönetimler kanununa göre,alt yapı çalışması yapan firmaya kazdığı yeri asfaltlamak yada onarım bedelini belediyeye ödemek zorunda. Bu kuruluşlardan onarım bedelini alıp onarım yapmayarak halkı mağdur eden belediye görevi kötüye kullanma suçu işlerken belediye başkanının kendisinin, babasının ve belediye başkan yardımcısının yollarının adeta "bal dök yala" misali mükemmel olmasına Tekirdağ Valiliğinin inceleme yapıp yapmayacağı, sokaklarda engelli uyum yasasını ihlal eden belediye hakkında soruşturma açıp açmayacağı merakla beklenirken bilindiği üzere devlet kurumu olan TREDAŞ'IN yükümlülüğünü yerine getirip ilgili ödemeyi yapmasına rağmen belediyenin tahsilatını yaptığı parayı halkın hizmetine harcamaması konusunda ne gibi bir yasal süreç işleneceği konusunda beklentiler sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İMECE'nin uzaya fırlatılışı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi
Yabancı bile sizin kadar yabancı değil
Yunan gazeteciden alçak tehdit: Erdoğan rejimi darbe almalı ve zarar görmeli
CHP'li Özgür Özel'in tam altın vaadi dalga konusu oldu
ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt: CHP Atatürkçüleri değil FETÖ'cüleri aday yaptı
İstanbul Finans Merkezi için beklenen gün geliyor! 17 Nisan'da açılacak
7'li koalisyondan kaos modeli: Bakanlara 'bakan' atama sistemi! Portakal 'kabine vadedilen' yeni isimleri açıkladı!
Son dakika haberi: Temsilcimiz Fenerbahçe play-off'a yükseldi! Euroleague'de nefes kesen gece...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’li belediyeye bozuk yol tepkisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA