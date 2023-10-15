CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği festivalde tepki çeken görüntüler

"Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında Filistinli Müslümanlara yönelik İsrail'in saldırıları artarak devam ederken CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği festival tepki çekti. Filistin'de binlerce Müslümanın katledilmesi nedeniyle Diyarbakır'da düzenlenmesi planlanan Sur Kültür Yolu Festivalinin iptal edilmesine karar verilmişti. Ancak aynı duyarlılığı CHP'li Esenyurt Belediyesi göstermedi. Esenyurt Belediyesi tarafından il dernekleriyle birlikte düzenlenen 2'nci Kardeş Kültürler Festivali iptal edilmedi. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen festivalde, halaylar çekildi, oyunlar oynandı. Söz konusu görüntüler ise tepkilere neden oldu.

"BELEDİYE BAŞKANI GÖBEK ATIYOR"

X sosyal medya kullanıcısı Bekir Tiryaki, yaptığı paylaşımda, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un halay çektiği videoyu paylaşarak, "Filistinde İsrail bombalarıyla çocuklar ölüyor. Filistin'de insanlık ölüyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt an itibariyle Esenyurt meydanında vur patlasın çal oynasın göbek atıyor. Ben bu çağdan nefret ettim. Etimle, kemiğimle nefret ettim" ifadelerine yer verdi.

"İNSANLIK ÖLÜYOR BAŞKAN"

Cavide Karakülah isimli bir sosyal medya kullanıcısı da, "Utanç tablosu bu video. Biz nefes almaktan utanırken, kundakta bebekler ölürken, festival yapmış Başkan… İnsanlık ölüyor Başkan. Yazıklar olsun size!" diyerek tepkisini dile getirdi.

"ETİMLE KEMİĞİMLE BU ÇAĞDAN NEFRET EDİYORUM"

Berrin isimli bir diğer X sosyal medya kullanıcısı, "Yazıklar olsun Deniz Bozkurt. Gazze'de soykırım var ve masum sivillere kadın çocuk demeden İsrail bomba yağdırırken Esenyurt Belediyesi festival yapıp davul zurnayla eğleniyor! İnsanlık dışı tablo ve şehitler varken nefret ediyorum evet ben de bu çağdan etimle kemiğimle" dedi.

"DELİYE HER GÜN BAYRAM MİSALİ"

Esenyurt Gündem isimli bir sosyal medya kullanıcısı, "Giderayak deliye her gün bayram misali her ay festival yapıyorsunuz. Biraz hizmet yapın bari. Bu ekonomik sıkıntı döneminde tek eksiğimiz eğlence sanki" paylaşımında bulundu.

"BU MİLLET KOKUŞMUŞ ZİHNİYETE HESAP SORACAK"

Erhan isimli bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Müslümanlar kan ağlarken Esenyurt Belediyesi festival peşine düşmüş. Bu millet elbet kokuşmuş zihniyete hesap soracak" dedi.