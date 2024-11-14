Haberler Yaşam Haberleri CHP'li Buca Belediyesine falcı başkan yardımcısı
Giriş Tarihi: 14.11.2024 10:57 Son Güncelleme: 14.11.2024 11:16

CHP'li Buca Belediyesine falcı başkan yardımcısı

İzmir Buca Belediyesi’nde Başkan Görkem Duman’ın başkan yardımcısı yaptığı ve birçok birimi bağladığı Filiz Yurtkoru’yla ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Yurtkoru’nun Tarot falı uzmanı olduğu ortaya çıktı.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
CHP’li Buca Belediyesine falcı başkan yardımcısı

Filiz Yurtkoru'nun elindeki tarot kağıtlarını karıştırıp "Bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek? Soruluramıza ne cevap verecek. Tarot bir fal değildir arkadaşlar. Tarot bir bilinç altı okuma yöntemidir" dediği ve takipçilerine "Bilgi almak isteyenler DM'den (direct mesaj) ulaşabilir" çağrısı yaptığı videosu ortaya çıktı.

BAŞKAN DUMAN DA BEĞENMİŞ

Üstelik sosyal medyada yayınlanmış videoyu Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da beğendiği görüldü.

MAYA VE İNKA ŞAMANİZMİ

Filiz Yurtkoru'nun sosyal medya profilinde şu ifadelere yer vermesi de dikkat çekti: "Yaralar Sarılırken isimli romanın yazarı… Mühendis… Yoga eğitmeni… Usui Reiki Eğitmeni…. Maya ve İnka şamanizmi…"

İMAR VE FEN İŞLERİNDEN SORUMLU

Buca Belediyesi'nin kendi internet sitesinde yayınladığı yönetim şemasında Yurtkoru'ya İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Plan ve Proje Mütdürlüğü, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü ile Harita Müdürlüğü'nün bağlı olduğu görülüyor.

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CHP'li Buca Belediyesine falcı başkan yardımcısı
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