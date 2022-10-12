CHP’li danışman Manhattan’da 20 milyon dolarlık evde oturuyor! ABB’den maaş alıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ziyareti sırasında New York Manhattan'da TURKEN'in Türk öğrenciler için inşa ettiği Türkevi'ne giderek açıklama yaptı ve binanın nasıl yapıldığını sordu.

ABB İŞTİRAKİNDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Açıklamanın ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı, akıl hocası olarak bilinen ve ABB iştiraki Metropol A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olarak aylık maaş bağlanan Rasim Bölücek'in Manhattan'da oturduğu bölgede ev fiyatlarının değerinin 20 milyon doların üzerinde olduğu ortaya çıktı.

EVİN FİYATI 20 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı ile bin 159 kez telefonla görüşen Rasim Bölücek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Metropol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmişti. Bölücek'in New York Manhattan'ın en pahalı noktalarından birinde kaldığı bilinirken, oturduğu evin fiyatının 20 milyon doların üzerinde olduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti kapsamında Bölücek ile görüşüp görüşmediği ise bilinmiyor.