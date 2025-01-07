CHP’li dayakçı başkan Dönmez partisinin bayraklarını sansürledi, gönderme yaptı

Makam odasında iki kişinin darbedilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, sosyal medya paylaşımlarında partisi CHP'ye yaptığı göndermelerle dikkat çekiyor. Dönmez, kendisine ait sosyal medya hesaplarında yaptığı son paylaştığı fotoğrafında CHP bayraklarını ve flamalarını sansürledi. Dönmez'in önceki gün sansürlü olarak paylaştığı fotoğrafın 1 Mart 2024 tarihinde Hacıtufan Mahallesi'nde gerçekleştirilen 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında çekildiği öğrenildi. Dönmez'in CHP bayrak ve flamalarını bulanıklaştırarak görünmez hale getirdiği paylaşımına "Ben hakkı hesaba katarım konuşmam gerekeni konuşurum, kim rahatsız olursa olsun" diye yazdığı görüldü. Dönmez'in bu hareketi karşısında CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in partisine yönelik bu sansüre ne şekilde tepki vereceği ise merak konusu oldu.