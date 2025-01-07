CHP’li dayakçı başkan Dönmez partisinin bayraklarını sansürledi, gönderme yaptı

Makam odasında iki kişinin darbedilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, sosyal medya paylaşımlarında partisi CHP'ye yaptığı göndermelerle dikkat çekiyor. Dönmez, kendisine ait sosyal medya hesaplarında yaptığı son paylaştığı fotoğrafında CHP bayraklarını ve flamalarını sansürledi. Dönmez'in önceki gün sansürlü olarak paylaştığı fotoğrafın 1 Mart 2024 tarihinde Hacıtufan Mahallesi'nde gerçekleştirilen 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında çekildiği öğrenildi. Dönmez'in CHP bayrak ve flamalarını bulanıklaştırarak görünmez hale getirdiği paylaşımına "Ben hakkı hesaba katarım konuşmam gerekeni konuşurum, kim rahatsız olursa olsun" diye yazdığı görüldü. Dönmez'in bu hareketi karşısında CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in partisine yönelik bu sansüre ne şekilde tepki vereceği ise merak konusu oldu.
OLAY
Manisa'da 27 Haziran'da hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Hikmet Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı. Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in "hukuki alacağı tahsil amacıyla yağma yapmak ve kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti. Cezaevine giren ve bu süreçte geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Dönmez, 29 Temmuz'da, M.O.A. ile R.G. ise 6 Ağustos'ta tahliye edilmişti.
İLK DURUŞMA 17 OCAK'TA GÖRÜLECEK
Soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Dönmez'in yerine Kula Belediye Meclisi'nde 8 Temmuz'da yapılan seçimde meclis üyesi Semra Gündüz başkan vekili seçilmişti. Dönmez 17 Ocak 2025 tarihinde görülecek davada "yağma", "kemik kırığına yol açacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından yargılanacak. Savcılık, Dönmez'in bu suçlardan ikişer kez cezalandırılmasını talep etti.