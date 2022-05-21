Haberler Yaşam Haberleri CHP’li Engin Altay Maltepe’den duyurdu: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
Giriş Tarihi: 21.5.2022 20:30 Son Güncelleme: 21.5.2022 20:37

CHP’li Engin Altay Maltepe’den duyurdu: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’li Engin Altay Maltepe’den duyurdu: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu

CHP, bugün İstanbul Maltepe’de miting düzenledi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, miting öncesi şunları söyledi: Mırın kırın etmenin anlamı kalmadı. 'Gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu...

CHP, İstanbul Maltepe'de partililerin katılımıyla bir miting yaptı. Miting öncesinde bir canlı yayında değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cumhurbaşkanı adaylarını şu sözlerle açıkladı: "CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleyip de yapamayacağı bir şey yok. Taahhütlerinin hepsini, en güzel şekilde yerine getireceğini buradan ifade edecek. Buradan bir yetki isteyecek. Bu böyledir zaten. Millete söylersin.

Şu tablo biraz gösteriyor ki; eskiden 'gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. Artık CHP'liler, yöneticiler, yetkililer, bizler, CHP'yi diyorum ama 6'lı masayı demiyorum; CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu."

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’li Engin Altay Maltepe’den duyurdu: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA