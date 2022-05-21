CHP’li Engin Altay Maltepe’den duyurdu: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu

CHP, İstanbul Maltepe'de partililerin katılımıyla bir miting yaptı. Miting öncesinde bir canlı yayında değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cumhurbaşkanı adaylarını şu sözlerle açıkladı: "CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleyip de yapamayacağı bir şey yok. Taahhütlerinin hepsini, en güzel şekilde yerine getireceğini buradan ifade edecek. Buradan bir yetki isteyecek. Bu böyledir zaten. Millete söylersin.