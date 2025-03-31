CHP’li Erdal Beşikçioğlu’ndan mezar taşı skandalı

Daha sonra yaptığı yeni bir açıklamayla olayın detaylarını öğrendiğini belirten Atilla, yaşananlara tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Babamın mezar taşına başka bir kişinin ismini yapıştıran, Behzat Ç. dizisiyle tanınan ve şu anda Etimesgut Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Erdal Beşikçioğlu'muş. Behzat Ç.'yi çekmek için mezarı kullanmışlar. Bu nasıl bir utanmazlık Erdal Bey? Babamın kabri bir çekim platosu mu? Benden izin aldınız mı? Binlerce mezar arasından benim babamın mezarını seçmeniz tesadüf mü? Sizi TV'de birkaç kez eleştirdim diye mi bu saygısızlık? Bunun hesabını meşru her zeminde soracağım."

OLAYIN DETAYLARI

Talat Atilla, 13 yıl önce vefat eden babasının naaşının Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunduğunu belirterek yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

"Bayram günü babamın mezarını ziyaret ettiğimde, mezar taşında başka bir isim yazıyordu. Derin bir şok yaşadık. İlk aklımıza gelen, babamın kabrinin üzerine bir başkasının defnedildiği ihtimaliydi. Ancak, tapulu mezar olduğu için bu hukuken imkânsızdı. Yine de bu şüpheyi duygusal olarak aşamıyoruz."

Olayı aydınlatmak için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Atilla, kendi araştırmaları sonucunda mezar taşındaki değişikliğin Behzat Ç. dizisi ekibi tarafından, Erdal Beşikçioğlu'nun bilgisi dahilinde yapıldığını öğrendiğini ifade etti.