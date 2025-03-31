CHP’li Erdal Beşikçioğlu’ndan mezar taşı skandalı

Talat Atilla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Böyle bir alçaklığı kim yaptıysa, kim göz yumduysa bunun hesabını soracağım. Rahmetli babamın mezar taşını sökerek başka bir kişinin ismini yazmak nasıl bir vicdansızlık? Burası dağ başı mı? Kim bu sorumsuz kişiler? Kim bu sorumsuzluğa göz yumanlar? Mansur Yavaş Bey'in dikkatine!"
Daha sonra yaptığı yeni bir açıklamayla olayın detaylarını öğrendiğini belirten Atilla, yaşananlara tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Babamın mezar taşına başka bir kişinin ismini yapıştıran, Behzat Ç. dizisiyle tanınan ve şu anda Etimesgut Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Erdal Beşikçioğlu'muş. Behzat Ç.'yi çekmek için mezarı kullanmışlar. Bu nasıl bir utanmazlık Erdal Bey? Babamın kabri bir çekim platosu mu? Benden izin aldınız mı? Binlerce mezar arasından benim babamın mezarını seçmeniz tesadüf mü? Sizi TV'de birkaç kez eleştirdim diye mi bu saygısızlık? Bunun hesabını meşru her zeminde soracağım."
OLAYIN DETAYLARI
Talat Atilla, 13 yıl önce vefat eden babasının naaşının Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunduğunu belirterek yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:
"Bayram günü babamın mezarını ziyaret ettiğimde, mezar taşında başka bir isim yazıyordu. Derin bir şok yaşadık. İlk aklımıza gelen, babamın kabrinin üzerine bir başkasının defnedildiği ihtimaliydi. Ancak, tapulu mezar olduğu için bu hukuken imkânsızdı. Yine de bu şüpheyi duygusal olarak aşamıyoruz."
Olayı aydınlatmak için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Atilla, kendi araştırmaları sonucunda mezar taşındaki değişikliğin Behzat Ç. dizisi ekibi tarafından, Erdal Beşikçioğlu'nun bilgisi dahilinde yapıldığını öğrendiğini ifade etti.
ATİLLA'DAN BEŞİKÇİOĞLU'NA VE YETKİLİLERE SERT TEPKİ
Gazeteci Atilla, olayın sorumlularına şu soruları yöneltti:
Babamın mezarını film seti olarak kullanmadan önce neden benimle iletişime geçilmedi? Böyle bir şeye asla izin vermezdim.
Bu izni kim, hangi gerekçeyle verdi? Yoksa çekimler izinsiz mi yapıldı?
Olayın ortaya çıkmasının ardından yetkililer neden bir özür bile dilemedi?
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu neden hâlâ sessiz?
Bayram sonrası hukuki süreci başlatacağım.
Atilla, konuyla ilgili hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını belirterek, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Sosyal medyada olayın ciddiyetini hafife alanlara da tepki gösteren Atilla, "Umarım böyle bir durumla siz karşılaşmazsınız" ifadelerini kullandı.
Son olarak, "Herkesin inancı kendine, ancak benim kutsalıma dokunulmasına asla izin vermem" diyerek tepkisini ortaya koydu.
BEŞİKÇİOĞLU'NUN SKANDALLARININ ARDI ARKASI KESİLMİYOR
Erdal Beşikçioğlu, daha önce de belediyedeki usulsüz atamalar ve dizi projeleriyle gündeme gelmişti. Akrabalarını belediye kadrosuna aldığı iddialarıyla eleştirilen Beşikçioğlu'nun, belediyeye ait iş makinelerini rol aldığı dizide kullandırdığı ortaya çıkmıştı. Bunun yanı sıra, mesai saatleri dışında dizi çekimlerine katılacağını duyurmasına rağmen, belediye başkanlığı görevini aksatarak mesai saatlerinde de çekimlere devam ettiği görülmüştü. Bir kamu görevlisinin asli sorumluluklarını ihmal etmesi, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam ediyor.
Beşikçioğlu'nun "Behzat Ç." dizisinde başrol oynamaya devam edeceği haberleri de kamuoyunda eleştirilerin hedefi olmuştu. Sosyal medyada, "Bir kişi aynı anda iki işi birden yürütemez", "Öncelikle belediye işlerine odaklanmalı" ve "Oyunculuğa devam edecekse neden belediye başkanı oldu?" gibi yorumlarla tepkiler dile getirildi. Kamu yönetiminde ciddiyet ve sorumluluk gerektiren bir pozisyonda bulunan Beşikçioğlu'nun, belediye yönetimini ikinci plana iterek oyunculuk kariyerine ağırlık vermesi, halkın kendisine duyduğu güveni de sarsmış durumda.