CHP’li eski Başkan rüşvetten tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Rüşvet, Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma ve Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Ekim sabahı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında, Nilüfer Belediyesinin önceki dönem Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem, Belediyenin eski imar işleri Müdürü Ayşegül E. de bulunuyordu. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Adliye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi.

CHP'Lİ BAŞKAN VE 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem, A.E, S.Ç, M.K, A.A, M.F.Ç, T.İ, M.Y.Ç, B.O, M.Z.A, S.B, N.Z.M, E.P, H.K, E.Ç hakkında tutuklama kararı verildi. Mahkemede Turgay Erdem'in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ve kayınbiraderi Mümin Terzioğlu ile birlikte S.Ç, M.A, U.T, E.T. ve M.K ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu marifetiyle kayyum atandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.