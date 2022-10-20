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Giriş Tarihi: 20.10.2022 14:27 Son Güncelleme: 20.10.2022 14:28

Chp’li eski meclis üyesi pankart açtı: “Sesimi duy Kılıçdaroğlu!”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tokat’ta bir otelde düzenleyeceği toplantı öncesinde partisinden ihraç edilen CHP’li İl Genel Meclisi Eski Üyesi Cemal Ocak, genel başkanıyla görüştürülmediğini iddia ederek, “adalet protestosu” gerçekleştirdi

MİHRİBAN KOÇAKER
Chp’li eski meclis üyesi pankart açtı: “Sesimi duy Kılıçdaroğlu!”

Programın düzenlendiği otelin karşısındaki tepelik alanda pankart açarak basın mensuplarının ve partililerin dikkatini çeken CHP İl Genel Meclisi Eski Üyesi Cemal Ocak, bir taraftan elinde pankartı tutarken, diğer taraftan Kılıçdaroğlu'na; "Duyun sesimi! Bu garibanın sesini duyun. 1 buçuk yıldır sesimi ulaştırmaya alışıyorum Genel Başkanım! Ulaştıramıyorum. 1 yıldır telefonla arıyorum. Beni genel başkanıma ulaştırmıyorlar. Genel merkeze geldim görüştürmüyorlar" şeklinde bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Protestocu eski il genel meclis üyesi, polis ekiplerinin ve bir parti yetkilisinin araya girmesi sonrasında eylemine son verdi.

'ADALET BEKLİYORUM' YAZILI PANKART AÇTI

İl Genel Meclisi Eski Üyesi Cemal Ocak'ın açtığı pankartta ise söylediklerine benzer ifadeler yer aldı. Pankartta: "Sayın Genel Başkanım. Tokat'a hoş geldiniz. Siz Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşü yaptınız. Ben de sizden adalet bekliyorum" ifadeleri yer aldı. Gerçekleşen eylem sonrasında basın mensuplarına bir de açıklama yapan Cemal Ocak; yaptığı konuşmasında: "1 buçuk yıldır bana kumpas kurularak, yalan söylenerek, iftira atılarak partimden ihraç oldum. Mahkemeye Salı günü girdim, şimdi bir üst mahkemeye gideceğim. Yani sesimi duyuramadım genel başkanıma. 52 tane Zile'den köy muhtarını otobüsle birlikte aldım genel merkeze gittim. Fotoğrafları her şeyi bende mevcut. Genel Başkanla bizi görüştürmediler. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bize söz verdi genel merkezde; muhtarlarımın hepsi de şahit. Biz il genel meclis üyemizin sonuna kadar arkasındayız dediler. Yahu yalan iftira, hiçbir şey yok. Yok ben Ak Parti ile birlikte işbirliği yapmışım. Ellerinde delil var mı? İspat var mı? Yalan söyleyerek hiçbir şey olmadan beni ihraç ettiler. İl Başkanı, Milletvekili, Belediye Başkanı, İlçe Başkanı beni çekemediklerinden bunu yaptı" diye konuştu.

ADALET İÇİN ZİLE'DEN ANKARA'YA YÜRÜYECEK

Eski İl Genel Meclisi Üyesi Cemal Ocak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yaptığı adalet yürüyüşünden örnek vererek, kendisinin de Zile ilçesinden Ankara'daki CHP Genel Merkezine bir adalet yürüyüşü gerçekleştireceğini de söyleyerek sözlerini tamamladı.

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Chp’li eski meclis üyesi pankart açtı: “Sesimi duy Kılıçdaroğlu!”
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