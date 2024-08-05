CHP’li Foça Belediye Başkanı Fıçı’dan skandal hamle

Göreve gelir gelmez belediye alacaklarını tahsil etmek için ilçede binlerce kişinin hesaplarına tedbir koyduran CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı şimdi de gözünü geleceğin bilim insanlarının yetiştiği bilim köyüne dikti.

KURUCULAR BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Fıçı, CHP'li eski Başkanı Fatih Gürbüz tarafından 2019 yılında Bilimler Köyü kurulması için 29 yıllığına tahsis edilen 70 bin metrekarelik araziyi geri almak için hamle yaptı. Fıçı, üzerinden henüz 5 yıl geçen tahsisin iptal edilmesi için belediye meclisine önerge getirirken gelişme Bilimler Köyünü kuran bilin insanlarında şok etkisi yarattı.

HAYVAN BARINAĞI YAPACAKMIŞ

Bu arada kapatılacak Bilimler Köyü'nün yer aldığı arsaya belediye tarafından 'hayvan barınağı' yapılmasının planlandığı öne sürüldü. İlgili önergenin meclis komisyonlarında görüşülmesi sırasında üyelere bu yönde bilgi verildiği öğrenildi Tartışma yaratan önergenin önümüzdeki meclis toplantısında karara bağlanması bekleniyor.

BÜYÜK UMUTLARLA KURULDU

Gençlerin eğitim aldığı Bilimler Köyü'nün kuruluşu ve işleyişinde İzmir'in Selçuk İlçesi Şirince Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Ali Nesin'in Matematik Köyü örnek alınmıştı. Belediye bu amaçla Bilimler Vakfı'na Yeniköy Mahallesi'nde toplam 70 dönüm arazi tahsis etmişti. Bilimler Köyü'nün Akademik Kurulu'nda ünlü birçok bilim insanı yer alıyor. Köyün internet sitesinde Akademik Kurulu'nun yayınladığı "Neden Bilimler Köyü?" mesajında tesisle ilgili şu ifadeler yer alıyor: "Bilimler Köyü, 2017 yılında bir fikir olarak ortaya çıktı ve 2022'den beri işte bu perspektifle etkinlikleri düzenleyecek bir konuma erişti. Şu kısa zaman dilimi içerisinde gördük ki, insanların veri/enformasyon akışının hızı karşısında şaşkına döndüğü bir dönemde, bilgiye ve veriye erişim araçlarındaki gelişimlerin sağladığı olanakları reddetmemek ama bir yandan da 'bilgiye ulaşma' çabasının emek gerektiren toplumsal ve kolektif bir süreç olduğunu asla unutmamak çok önemli. Yaptığımız etkinliklerin, katılımcılarımızın düşünce dünyasında, belleğinde ve hayata/insana bakışında kalıcı izler bıraktığını gördükçe bu fikre daha da bağlanıyoruz." İfadeleri yer alıyor.