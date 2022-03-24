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Giriş Tarihi: 24.3.2022

CHP’li meclis üyesi halk plajına konmak istedi

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CHP’li meclis üyesi halk plajına konmak istedi
Burgazada'da 6 numara olarak da bilinen İndos Halk Plajı'nda moloz ve inşaat atıklarının atıldığını gören adalılar durumu yetkililere haber verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, sahil şeridinde kaçak yapılaşma olduğunu tespit etti. Sahilde inşaat sahası oluşturan, moloz ve atıkları alana döktüren kişinin Adalar Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Haluk Derman olduğu ve Derman'ın plajı kendi mülküne katmak istediği öne sürüldü. Bakanlığa bağlı ekipler yaptıkları tespit sonrasında çalışmaları durdurdu. İndos Halk Plajı'nda kaçak dökümlerin olduğu da ortaya çıktı. Adalar Belediyesi'nin ise zabıta karakolunun hemen yanı başında gerçekleşen kaçak dökümlere ses çıkarmadığı ve görmezden geldiği iddia edildi.

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CHP’li meclis üyesi halk plajına konmak istedi
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