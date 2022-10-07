CHP’li meclis üyesi iddialarla ilgili tehdit dili kullandı: “Çözülmezse kendim çözeceğim”

Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP'li Meclis Üyesi Hasan Aydın'ın vurulması sonrasında "yasak aşk" ve "taciz" iddiaları ortaya atılmıştı. SABAH, Aydın'ı beş kurşunla vuran şüpheli R.T.'nin ifadelerine ulaşmıştı. R.T. ilişkisi olduğunu öne sürdüğü D.A.'nın Elmalı Belediyesi'nde çalıştığını ve Aydın'ın onu taciz ettiğini iddia etmişti. Vurulma olayından ve bu iddiaların ortaya çıkmasından sonra haftalar geçmesine rağmen Aydın'dan ciddi manada bir açıklama gelmemişti.

İDDİALARLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU: "TEHDİT EDİLİYORUM"

Geçtiğimiz gün Elmalı Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda AK Parti Grup Sözcüsü İsmail Demir'in Aydın'ın istifa etmesi gerektiğine dair sözlerinden sonra Hasan Aydın, ilk defa silahlı saldırıyla ve iddialarla ilgili konuştu. Meclis konuşması sosyal medyadan paylaşılan Aydın, toplantıda söz alarak şunları söyledi:

CHP'li Meclis Üyesi Hasan Aydın

"Üzücü bir olay gerçekleşti, hemşehrilerim yakından takip etti. Bilen bilmeyen herkes konuştu. Söz meclisten dışarı. Ben 4-5 ay kadar önce tehdit edildim. Halende ediliyorum ve tehdit edilen hala arkadaşlarımız var."

"HİÇBİRİNE YAN GÖZLE BAKMADIM. HEPSİ BENİM KARDEŞİM, BACIMDIR"

Aydın sözlerine şöyle devam etti: "Elmalı Belediyesi'nde çalışan D.A. ile arasında bir ilişki olmadığını söyleyen Aydın, "Allah yukarda burada belediye çalışan bayan arkadaşlarım var. Hepsi şahittir, hiçbirine yan gözle, hiçbirine imalı bir bakış attıysam çıksınlar konuşsunlar. Hepsi benim kardeşim, bacımdır."

"MERAK ETMESİNLER BİZİM DE ELİMİZ ARMUT TOPLAMIYOR"

Aydın tehditler savurarak "Elmalı Belediyesi'nin menfaatini korumak için ben bu kurşunları yedim. Şimdi bu iş hassas bir nokta. Kimlerin yaptırdığını da çok iyi biliyorum. Merak etmesinler bizim de elimiz armut toplamıyor. Gereken neyse bundan sonra Elmalı daha çok şey duyacak. Ama beni bu şekilde karalamaya çalışmasınlar. Benim karıyla kızla kimseyle işim yok. Ben işimi yaparım. Beni tanıyan tanır. Ben kimsenin hakkında kötülük düşünmeyen bir adamım" dedi.

"BANA SIKAN ADAMI TANIMIYORUM. 'İSTİFA ETSİN' GİBİ ŞEYLERE DE KATILMIYORUM"

Konuşmasına devam eden Aydın, "Bu işler ayıklanıncaya kadar, 'istifa etsin' gibi şeylere de katılmıyorum. Bana sıkan adamı tanımıyorum. Bu adam tetikçi. Adam kaskı giymiş yüzüne maskeyi takmış gelmiş. Ben müdahale etmesem adam beni vuracaktı. Adam silahı kafama, beynime, kalbime doğrulttu. Bu konuda Elmalılara seslenmek istiyorum. Elmalı'da küçük mafyacılık oynamak isteyenler var. Elmalı'da da birkaç tane işadamlarına çöktüklerini veyahut üzerine gittiklerini biliyorum. Şu anda aramızda bulunan kişilerde de tehdit edilen arkadaşlarımız var. Bunu da biliyorum. Bu konuyu en yakın zamanda aydınlığa kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR ŞİKÂYETÇİ OLDUM. SONUNA KADAR HAKKIMI SAVUNACAĞIM"

Konuşmasında şu ifadeleri kullanan Aydın, "Demişler 'Hasan Aydın şikâyetçi olmamış', böyle bir yaygara varmış. Sonuna kadar şikâyetçi oldum ve sonuna kadar gideceğim bu işin üstüne. Sonuna kadar hakkımı savunacağım. Bu işin arkasında pis kokular ve farklı insanlar var. Burada her şeyi konuşmak istemiyorum. Şu anda savcılık soruşturması devam ediyor. Önümüzdeki günlerde, aylarda bu iş çözülecek. İnanıyorum buna. Çözülmese de kendim çözeceğim rahat olsunlar" diyerek konuşmasını bitirdi.