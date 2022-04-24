CHP’li meclis üyesinden film gibi vurgun! 70 çiftçiden 10 milyonluk vurgun





Açık senet diyebiliriz. Güven istismarı söz konusu. 98 bin lira zararım var" diye konuştu. Mağdur çiftçilerden Necati Vardar, aldıkları ürünlerin teslim edilmediğini ve senetlerin farklı düzenlediğini kaydetti. Vardar, "Bana 5 bin liraya düzenlediğini söylediği senedi 11 bin liraya düzenlemiş" dedi.