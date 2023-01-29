CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde eşlere rant iddiası

İşçi kıyımı, yandaşa kıyak ihale ve aynı firmalara doğrudan alımlarla gündemden düşmeyen CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesinde, Genel Sekreter Olcay Tok ve MESKİ Başdanışmanı Ertan Liman ile Ulaşım Daire Başkanı Ersan Topçuoğlu'nun Mezitli'de tarla olarak geçen ikişer arsayı kapatarak, eşleri adına kaydettirdikleri iddiaları ortaya çıktı.
Mersin'in ilçesi Mezitli Kaleburnu'nda bulunan söz konusu arazilerin oldukça değerli olduğu ve tarla olarak görünürken, imar tadilatı ile konut ticari alana çevirme planları olduğu da yine iddialar arasında.