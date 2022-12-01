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Giriş Tarihi: 1.12.2022 14:31 Son Güncelleme: 1.12.2022 15:09

CHP'li Öğüt: 11 yıl çalışıp kanıtladık! Kemal Kılıçdaroğlu 'Seyyid'dir...

CHP eski Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hz.Muhammed'in soyundan geldiğini öne sürdü. Öğüt, "Osmanlı'da seyyid soyundan gelen herkesin kayıtları tutulmuş.Bin 180 tane defteri inceledim. 20 kişilik bir kadroyla bu kayıtları bulmak için 11 yıl boyunca çalıştık. Bir partinin genel başkanının herkes seyyid olduğunu biliyor. Bunu da belgelerle kanıtladık." dedi.

ABBAS ÇAKAR
CHP’li Öğüt: 11 yıl çalışıp kanıtladık! Kemal Kılıçdaroğlu ’Seyyid’dir...

CHP'nin eski Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt katıldığı bir canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hz.Muhammed'in soyundan geldiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun seyyid olduğunu 11 yıllık çalışma ile ispat ettiğini belirtti.

"KAYITLARI GÖRDÜM"

Öğüt'ün açıklamaları şöyle:

Hem Abbasilerde hem Selçuklularda hem Osmanlılarda peygamber efendimizin soyundan gelenleri mutlak suretle kayıt altına alınması durumu var. Bu kayıtlardan dolayı şecere defterleri tutuyorlar. Sahte seyyidler olmasın diye şahitler huzurunda, kadılar huzurunda tespit edilen seyyidlere seyyid elbisesi giydiriyorlar. Ben bunun kayıtlarını gördüm.

"11 YIL BOYUNCA ÇALIŞTIK, KANITLADIK"

Osmanlı'da seyyid soyundan gelen herkesin kayıtları tutulmuş.Bin 180 tane defteri inceledim. 20 kişilik bir kadroyla bu kayıtları bulmak için 11 yıl boyunca çalıştık. Bir partinin genel başkanının herkes seyyid olduğunu biliyor. Bunu da belgelerle kanıtladık. Efendim seçim arifesi. Doğrudur. Kılıçdaroğlu bütün televizyonlarda etnik yapısından, inanç yapısından dolayı eleştiriliyor. Bu da benim çok zoruma gittiği için bende bu ekiple çalıştım, bu kayıtları buldum.

"GELSİNLER BELGELERİ İNCELESİNLER"

Mesela Kılıçdaroğlu Tunceli'ye Konya'dan gitmiştir. Ben bu kitabı yazarken ünlü profesör Yusuf Halaçoğlu bana dedi ki, Kılıçdaroğlu Oğuzların Bozok kolundan gelen bir Türkmen ailedir. Benim dediklerime yalan diyorlarsa gelsinler, belgeleri istedikleri uzmanlarla incelesinler.Kılıçdaroğlu çok mütevazı, devlet adamı, namuslu bir isim. Yani Alevilerde siz hiç biliyor musunuz yani kul hakkı yerler mi? Taciz, tecavüzde bulunabilir mi? Derhal toplumda dışlarlar böyle"

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CHP'li Öğüt: 11 yıl çalışıp kanıtladık! Kemal Kılıçdaroğlu 'Seyyid'dir...
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