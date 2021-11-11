CHP’li Özcan’dan ırkçı nikâh tarifesi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yine skandal bir uygulamaya imza attı. CHP'li Başkan, yabancı uyruklu vatandaşların Bolu'da evlenmelerini ve çocuk sahibi olmalarını istemediğini belirterek, yabancı uyruklu vatandaşların nikâh ücretlerinin 100 bin lira olacağını açıkladı. Nikâh kıyma ücretlerinde değişime giden Başkan Özcan, "TC vatandaşları için iki tarafın da ilk evliliği ise nikâh fiyatı ucuz olacak. TC vatandaşlarından birinin ikinci nikâhı ise 5 bin TL, üçüncü evliliği olması halinde ücret 50 bin TL alınacak. Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikâh ücreti 100 bin TL" ifadelerine yer verdi. Başkan Özcan bu skandal uygulamayı da aileyi korumak adına aldıklarını kaydetti. Özcan, "Anayasa'nın 74. ve 76. maddelerine göre aile bütünlüğünü korumak için bu uygulamayı yapıyoruz. Hanımı ölmüş amca gidiyor, yabancı bir kadını alıp getiriyor. Ayrıca iki yabancı uyruklu, Bolu'da evlenmesin, yerleşmesin, çoluk çocuk sahibi olmasın diye biz bu düzenlemeyi getiriyoruz" dedi. Özcan, daha önce de kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturasına ve çöp vergisine 10 kat zam yapılacağını açıklamıştı.