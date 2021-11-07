CHP’li Seçer’e işinden olan işçilerden sergili tepki

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından çalışmadıklarını ve performans düşüklüğü gerekçesi ile işinden edilen işçilerin oluşturduğu "Mersin Büyükşehir Belediyesi İşten Çıkarılanlar Platformu" aracılığı ile görevleri başında iken çektirdikleri fotoğraflardan oluşan bir fotoğraf açarak hem cevap verdiler hem de tepki gösterdiler.

30 Mart 2019 Yerel Seçimlerinden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Vahap Seçer'in, belediyeleri kazanmaları halinde çalışan işçilerin çıkarılmayacağına dair namus ve şeref sözü vermelerine rağmen göreve gelen Vahap Seçer'in ilk günden itibaren işçi kıyımına başlaması ve bu güne kadar yaklaşık 3 bin 500 emekçiyi işinden etmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İşten Çıkarılanlar Platformu adına konuşan Çağlar Şahin, "Maruz kalmanın yanı sıra sürgün, eziyet gibi mobbinglerin ardından iş akdimizi fesheden, meclis toplantılarında çalışmadığımız için çıkarıldığımızı iddia eden Vahap Seçer'in iddialarının mesnetsiz olduğunu Mersin kamuoyuna ve vicdanına göstermek amacıyla "Mersin Büyükşehir Belediyesi İşten Çıkarılanlar Platformu" olarak belediyede çalıştığımız süre içerisinde, görevimizin başında iken çekildiğimiz fotoğraflardan oluşan bir fotoğraf sergisi açtık" dedi.

Şahin, mağdur işçiler adına; "Anamur'dan başlattığımız zulmün belgesi niteliğinde olan Mersin'in Mezitli ve Tarsus ilçelerinin en işlek caddelerinde sergimiz, tüm Mersin halkına duyurulması için çabaladık ve çabalamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiğini ve yapılan zulmün bu denli büyük olduğunu bilmediklerini belirten Şahin, "İşinden edilen işçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Seçimlerden bu güne kadar yaklaşık 2.5 yıl geçmesine rağmen Mersin'in Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ tarafından çözülmesi gereken problemler çözüme kavuşturulmadı. Vahap Seçer, emekçiler ile uğraşmak yerine asli vazifesi olan hizmetleri yerine getirmesini temenni ediyoruz" dedi.