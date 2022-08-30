CHP’li vekil yeni bir skandala daha imza attı

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in babası Hacı Şahin geçtiğimiz günlerde yaşama veda etti. Tariş'ten emekli olan muhasebeci Hacı Şahin, uzun süredir tedavi görüyordu. Fikret Şahin'in cenazesi öğle namazını müteakip İzmir Ege Üniversitesi Bilal Saygılı Camii'nden kaldırıldı. Fikret Şahin Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'na gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
YENİ BİR SKANDAL DAHA
CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı binasına zorla fotoğrafını astıran, Suriye konferansında konuşma yapmamasına rağmen konuşma yapmış gibi fotoğraf çektiren, Şişli'de ailesiyle birlikte polisin üzerine araç sürerek tartışan CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in adı yeni bir skandalla gündeme geldi.
GÖRENLER BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI
Milletvekili Şahin'in en acılı gününde ortaya koyduğu davranış büyük tepki çekti. Şahin babasının acısını kısa sürede unutup, cenazeye taziye için gelen çelenklerin fotoğrafını instagram hikayesinden paylaşması büyük şaşkınlık yarattı.