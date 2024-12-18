CHP’li vekilin ‘çalındı’ dediği cami ibadete hazır çıktı

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM'de yaptığı açıklamada, kendi memleketi de olan Gürgentepe ilçesinde bulunan, ahşaptan yapılmış 200 yıllık Eskiköy Camiinin, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore bahanesiyle çalınıp, yok edildiğini öne sürdü.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ise 2021'de restorasyona alınan caminin, tescilli tarihi eser olduğu için hassas bir çalışmayla, tüm ahşap malzemelerinin numaralandırılıp söküldüğü, temizlenip silindikten sonra da mahfil, minber, kürsü, pencere gibi tüm parçalarının montajının yeniden yapılarak, ibadete hazır hale getirildiğini açıkladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Hatipoğlu ise Adıgüzel'in iddialarının asılsız ve yalan olduğunu söyleyerek, "CHP'li vekil Gürgentepelidir. Kendi bölgesindeki camiden ve ne yapıldığından haberi yok" dedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, daha önce tarihi Gülyalı Kestane Camii, Çaybaşı Çayır Camii ve Altınordu Eskipazar Camilerinin de restorasyonlarını gerçekleştirmişti.