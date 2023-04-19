CHP’nin işten çıkarttığı işçi il başkanlığının önünde köprüye çıktı

CHP'nin İSTAÇ AŞ''den işten çıkarttığı ve geri almadığı işçi isyan etti.

Tepkisini CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki köprüye çıkarak gösteren vatandaş, İBB'ye şu cümlelerle yüklendi: "Büyükşehir İSTAÇ A.Ş.'de çalışıyordum. 9 yıl çalıştım. Haksızlıkla işten attılar. Özür de dilediler. Her şeyi değiştirdiler, işe alacaklarını söylediler, almadılar. Çok mağdur edildim. O kadar çok mağdur edildim ki şu anda CHP İstanbul il başkanlığı önündeyim"

2 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Tepkisini 2 saat boyunca köprüde gösteren vatandaş, polis ekiplerinin çabaları ile 2 saatin ardından ikna edildi.