Haberler Yaşam Haberleri CHP'nin işten çıkarttığı işçi il başkanlığının önünde köprüye çıktı
Giriş Tarihi: 19.4.2023 18:28 Son Güncelleme: 19.4.2023 18:30

CHP'nin işten çıkarttığı işçi il başkanlığının önünde köprüye çıktı

CHP'nin işten çıkarttığı bir vatandaş CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde köprüye çıktı. Haksız yere işten atıldığını ve geri alınmadığını söyleyen vatandaş: "O kadar mağdur edildim ki şu anda CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeyim" dedi.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
CHP’nin işten çıkarttığı işçi il başkanlığının önünde köprüye çıktı

CHP'nin İSTAÇ AŞ''den işten çıkarttığı ve geri almadığı işçi isyan etti.

Tepkisini CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki köprüye çıkarak gösteren vatandaş, İBB'ye şu cümlelerle yüklendi: "Büyükşehir İSTAÇ A.Ş.'de çalışıyordum. 9 yıl çalıştım. Haksızlıkla işten attılar. Özür de dilediler. Her şeyi değiştirdiler, işe alacaklarını söylediler, almadılar. Çok mağdur edildim. O kadar çok mağdur edildim ki şu anda CHP İstanbul il başkanlığı önündeyim"

2 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Tepkisini 2 saat boyunca köprüde gösteren vatandaş, polis ekiplerinin çabaları ile 2 saatin ardından ikna edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mine Kırıkkanat Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlara hakaret
TCG Anadolu'yu ziyaret eden küçük çocuktan duygulandıran sözler: Ne hayaller kurdum bilseniz...
SON DAKİKA: İBB'den büyük skandal! Cami figürlerini ayaklar altına serdiler! Tepkiler çığ gibi...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Kira fırsatçılarına izin vermeyeceğiz
Son dakika: Başkan Erdoğan Eskişehir'de gençlere müjdeleri peş peşe sıraladı
Vaat dağıtan CHP işçisine maaş ödeyemiyor - Melih Altınok yazdı
AK Parti'de hedef kararsız, küskün ve kırgın seçmen
CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ'dan akılalmaz 'pusula' iddiası! Sosyal medyada gündem oldu
7'li koalisyonda trajikomik pazarlık! Akşener'den itiraf gibi açıklama
HDP'li Hasip Kaplan'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 15 Mayıs'ı işaret etti
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'nin işten çıkarttığı işçi il başkanlığının önünde köprüye çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA