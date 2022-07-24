CHP’ye ekonomi dersi veren Mevlide teyze, Cumhurbaşkanı ile görüştü

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, aracılığıyla Erdoğan ile telefonla yapılan görüşme yaklaşık 10 dakika sürerken, samimi bir havada sohbet gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlüde teyzenin halini hatırını sordu.

Mevlüde Benderlioğlu ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ'a gelen CHP heyeti ile karşılaşmasını anlattı ve "millet olarak Erdoğan bolluğu gördük" sözlerini hatırlattı. Benderlioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a millete hizmet yolunda verdiği mücadelede yar ve yardımcısı olması için Yüce Allah'a her daim dua ettiğini söyledi.

CHP HEYETİ İLE EKONOMİYİ TARTIŞMIŞTI

Çeşitli ziyaretler için Elazığ'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile CHP'li 10 milletvekiliyle çarşıda karşılaşan Elazığ'lı Mevlüde Benderlioğlu, ekonomi konusu açılınca "Ben zamanında hastanede yattığımda bir ilaç bulamıyordum. Şimdi benim eşim hastanede yatıyor aynı 5 yıldızlı otel gibi. Yemeği, bakımı her şeyi var. Niye ortaya düşmüşsünüz. Hiç pahalı değil. Herkes alıp yiyor. Biz emekliyiz Allah'a şükür paramı bile arttırıyorum. Bu zamları zenginler yapıyor. Hep fabrikatörler, market açanlar onlar yapıyor. Tayyip Erdoğan mı yapıyor. Herkes Tayyip Erdoğan yapıyor diyor. Sen olsan ayağına sıkar mısın. Bir zaman biz sigorta hastanelerinde birbirimizin saçını yoluyorduk ilaç kuyruğunda. Parmak çok, siz Türkiye'ye bakın dışarıya bakmayın" diyerek CHP heyetine tepki göstermişti.