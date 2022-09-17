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Giriş Tarihi: 17.9.2022 11:16

Çiçek Abbas filmi konusu ne, oyuncuları kim? Çiçek Abbas filmi nerede çekildi?

Duygusal komedi türündeki filmin konusu ve oyuncuları yanı sıra çekildiği yerler merak uyandırıyor. Beyazperdede yayınlandığı ilk zamanlar ilgiyle izlenen film bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Peki Çiçek Abbas filmi konusu ne, oyuncuları kim? Çiçek Abbas filmi nerede çekildi?

Çiçek Abbas filmi konusu ne, oyuncuları kim? Çiçek Abbas filmi nerede çekildi?

1982 yapımı komedi türündeki filmde Abbas'ın minibüs sahibi olma hayaliyle para biriktirmesini ve düzenbaz Sakir'e rakip olmasını izleyeceğiz.. Gerek konusu gerek oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çeken filmin çekildiği yerler ise hayranlık uyandırıyor. Daha önceden izleyenler ve bu akşam tekrardan izlemek isteyenler için Çiçek Abbas filmi konusu ne, oyuncuları kim? Çiçek Abbas filmi nerede çekildi?

ÇİÇEK ABBAS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çiçek Abbas (İlyas Salman),Şakir adında (Şener Şen) bir minibüs şoförünün yanında muavindir. Şakir çapkın bencilin tekidir. Abbas ise tam tersine saf biridir. Tek hayali minibüsçü olmak ve aşık olduğu ve patronunun da evlenmek istediği kızla (Pembe Mutlu) evlenmektir. Abbas hurda bir minibüsü tefeciden borçlanarak alır ve çalışarak borcunu ödemeye başlar.

Bu sırada patronun ayrıldığı nişanlısı ile birbirlerine aşık olurlar. Şakir bunu hazmedemez ve Abbas'ın minibüsünün tekerleklerini ve motorunu çalar. Zor duruma düşen Abbas borcunu ödeyemez ve minibüse mahallenin tefecisi el koyar. Şakir Abbas'ın aşık olduğu kızla evlenmek için zorla bastırır ve babası (İhsan Yüce),ekonomik durumu daha iyi olduğu için kızını ona verir. Nikah günü Şakir'in kız kardeşi (Ayşen Gruda) Abbas'a yardım eder ve Abbas sevdiği kızı nikah masasından kaçırır.

ÇİÇEK ABBAS FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Çiçek Abbas filminin başrollerinde İlyas Salman, Şener Şen, Ayşen Gruda, Pembe Mutlu, Ahmet Mekin, İhsan Yüce, Orhan Çağman, ve Ahmet Fuat Onan yer almaktadır

Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı filmin müziklerini ise Barış Manço ve Cahit Berkay hazırlamıştı.

ÇİÇEK ABBAS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çiçek Abbas filmi İstanbul'un Alibeyköy ilçesinde çekilmiştir.

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Çiçek Abbas filmi konusu ne, oyuncuları kim? Çiçek Abbas filmi nerede çekildi?
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