Çiçek Akçay bu kez Mihrimah’a gönüllü anne oldu

Antalya Manavgat'ta yaşayan ve 3 kez kanseri yenen 2 çocuk annesi Çiçek Akçay (38) Lösemi konusunda farkındalık oluşturmak ve çocuk hastalara moral desteği olmaya devam ediyor.
Geçen yıl lösemi hastası Bera Alasırt'a (5) gönüllü anne olan Çiçek Akçey, şimdi de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören 3 yaşındaki Mihrimah Gasanova'ya gönüllü anne oldu.
Çiçek Akçay, Mihrimah ve annesi Aynur Gasanova'ya doğul günü sürprizi yaptı. Lösemili ailelere kapılarını açması ile herkesin takdiri kazanan Manavgat Mualim Pastanesinde gerçekleşen etkinliğe Bera Alasırt ile lösemiyi yenmiş başka çocukların aileleri de katıldı.
Mihrimah ''Lösemi değil, sen güçlüsün' yazılı pastanın mumlarını söndürdü. Duygulu anlar yaşayan minik Mihrimah, Çiçek Akçay'a, "Sen melek kalpli bir annesin" diyerek teşekkür etti.
ONLARIN NAYATLARINA DOKUNUN
Çiçek Akçay ise "Lösemili çocuklara farkındalık için sizde bir çocuğun kahramanı olmak istiyorsanız, mutlaka yüreğine hayatına dokunun. Dökülmüş saçları, gülen gözleri ile hastanelerde yaşam mücadelesi veren kahraman miniklerimize biz de her zaman umut olalım.
Hiç olmazsa yılda bir gün onların olsun. Mihrimah sadece onlardan biri. Her çocuk gelecektir, umuttur" dedi. Akçay ayrıca LÖSEV'inde Mihrimah'a destek vermesini istedi.
3 KEZ KANSERİ YENDİ
Önce rahim, sonra göğüs, son olarak ise lenf kanserini yenen, cilt bakım uzmanı ve kuaför Çiçek Akçay, Sağlık Bakanlığı ve kanserle mücadele derneklerinin isteği üzerine kanserli hastalara, kazandığı savaşın ipuçlarını anlatıyor.
Onlara, kendi hayatından örnekler vererek asla pes etmemeyi öğreten Akçay, "Hayata dokunun. Stresten uzak durun. Bu hastalık moralle direkt alakalı. Moralinizi yüksek tutun" tavsiyelerinde bulunuyor.