Çiçek buketinde casus böcek

Otomotiv şirketi satış danışmanı Erdal B., başka bayide çalışan sevgilisine mobbing uyguladıklarını öne sürdüğü iki müdürü, çiçeğe yerleştirdiği ses kaydıyla istifaya zorladı. İki müdür şikâyetçi oldu, Erdal B.’ye 5 yıl hapis istendi
İstanbul'da ünlü bir otomotiv şirketinde görevli 34 yaşındaki satış danışmanı Erdal B., başka bir bayide işe başlayan sevgilisine mobbing yaptıkları gerekçesiyle iki yöneticiyi çiçeğe yerleştirdiği ses kaydı aracılığıyla istifaya zorladı. Erdal B.'nin sevgilisi Dilek A., bir süre önce aynı şirketin Arnavutköy şubesinde danışman olarak işe başladı. İddialara göre Dilek A., bayi sorumlusu Çetin D. ve Ali A.'nın kendisine mobbing uyguladığını ve sözlü tacizlere maruz kaldığını öne sürdü. Sevgilisinin anlattıkları sonrası akıl almaz bir plan yapan Erdal B., geçen yıl 7 Nisan'da isimsiz bir şekilde Çetin D. ve Ali A.'ya bir çiçek gönderdi. Çiçek buketinin içine ses kayıt cihazı yerleştiren genç adam, iki ismi günlerce bu şekilde dinledi. Erdal B., elde ettiği ses kayıtlarını yeni flaş belleğe kaydetti. 19 Nisan'da da bir başka çiçeğe iliştirip gönderdi.
SES KAYDI SONRASI TEHDİT
Çetin D. ve Ali A., bellekteki kaydı dinlediklerinde şaşkına döndü. Erdal B., bu konuşmaların elinde olduğunu ve hatta daha fazlasına sahip olduğunu iddia ederek ikilinin işlerinden istifa etmelerini, aksi takdirde bu konuşma içeriklerini şirketin üst yönetimine ileteceğini belirterek tehditte bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soluğu alan ikili, Erdal B.'den şikâyetçi oldu.
İTİRAF ETTİ
İfadesi alınan Erdal B., kız arkadaşına sözlü tacizde bulunulduğunu düşündüğü için odalarına çiçek göndererek ses kayıt cihazını kendisinin yerleştirdiğini, konuşmaları kaydettiğini itiraf etti. Erdal B. hakkında, "Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kaydetmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.