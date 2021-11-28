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Giriş Tarihi: 28.11.2021 11:05

Çiçek Pasajı'nda kadını rehin alan şüpheli adliyeye sevk edildi

DHA
Çiçek Pasajı’nda kadını rehin alan şüpheli adliyeye sevk edildi

Tarihi Çiçek Pasajı'ndaki restoranda arkadaşı olduğunu iddia ettiği kadınla tartışan ve havaya pompalı tüfekle ateş açan şüpheli L. E.Ö., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. L. E.Ö., neden silah çektiniz sorusuna, "Aşk için" diye yanıt verdi.

İstiklal Caddesi'ndeki Tarihi Çiçek Pasajı'nda gece yarısı alkollü olduğu iddia edilen L. E.Ö. pasajdaki bir restorana gelerek, önceden arkadaşı olduğunu iddia ettiği kadın müşteriyle tartıştı. L.E.Ö., tartışma sırasında yanındaki pompalı tüfeği çıkarak havaya ateş etti ve etrafa tehditler savurdu. Bu sırada restoranlarda bulunan müşteriler kendilerini dışarı attı.

Pasaj içinde bulunan restoran çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada şüpheli, kadın müşteriyi rehin alarak yanına kimseyi yaklaştırmadı. Olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri pasaj çevresinde güvenlik önlemi aldı. Restorana gelen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri de etrafa tehditler savuran şüpheli L. E. Ö.'yü ikna etmek için uğraştı.

Şüpheli, bir süre sonra Güven Timlerinin ikna etmesi sonucu gözaltına alındı. Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan L.E.Ö., adliyeye sevk edildi. L.E.Ö, gazetecilerin neden silah çektiniz sorusuna "Aşk için" diye yanıt verdi.

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Çiçek Pasajı'nda kadını rehin alan şüpheli adliyeye sevk edildi
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